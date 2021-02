Grêmio anuncia a contratação de Douglas para o time de futebol 7

(Foto: Luciano Maciel / Grêmio Futebol 7)





Um velho ídolo está de volta ao Grêmio. Na manhã desta quarta-feira, o tricolor gaúcho confirmou a contratação Douglas para reforçar sua equipe de futebol 7. Aos 38 anos, meia havia anunciado sua aposentadoria dos gramados em outubro do ano passado, mas voltará na outra modalidade para atuar ao lado de Falcão, craque do futsal.

Conforme divulgado pelo clube, Douglas passará por uma pré-temporada de dez dias antes de se juntar ao elenco da modalidade. O período servirá para aprimorar a forma física e se adaptar melhor ao futebol 7. O meia diz que quer mostrar nas quadras as mesmas qualidades que o consagraram nos gramados.

– O torcedor pode esperar o mesmo Douglas do futebol de campo, quero trazer o meu estilo para o futebol 7. Espero que a torcida possa me acompanhar e acompanhar a modalidade. Farei o possível para retribuir o carinho de todos e sempre elevar a marca do Grêmio – declarou.

O contrato de Douglas com o futebol 7 do Grêmio é para a temporada 2021, com possibilidade de ampliação para 2022. Ele vai disputar pelo clube a final da Taça das Américas, do Mundial de Clubes, da Copa do Brasil, além da Taça Governador e dos campeonatos estadual e brasileiro.

Douglas anunciou a aposentadoria em outubro do ano passado ao publicar um vídeo emocionado na Arena do Grêmio. Seu último clube foi o Brasiliense. Ele havia deixado o clube gaúcho no fim de 2018 e se transferido para o Avaí.

O camisa 10 marcou 44 gols em 253 partidas pelo clube gaúcho. Foi eleito o melhor jogador do pentacampeonato da Copa do Brasil de 2016 e esteve no grupo que conquistou a Libertadores em 2017, a Recopa e o Gauchão em 2018.

Globo Esporte