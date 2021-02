Invicto há um ano, Sorocaba goleia o Minas e é campeão da Supercopa de futsal

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)





O Sorocaba goleou o Minas por 5 a 1, na manhã deste domingo, na Arena Sorocaba, conquistando pela segunda vez o título da Supercopa de futsal.

Charuto, Rodrigo, Lucas Gomes, Alisson e Kevin marcaram os gols da vitória do Sorocaba. Ribeiro descontou para o Minas.

Na campanha do título, o Sorocaba venceu o Dois Vizinhos-PR na estreia por 3 a 1 e derrotou o Minas duas vezes, por 7 a 3 na fase de classificação e agora na decisão do título.

Além do título da Supercopa, o Sorocaba comemora mais de um ano de invencibilidade em jogos oficiais. Campeão do Campeonato Paulista e da Liga Nacional de Futsal na temporada passada, o terceiro título consecutivo conquistado de maneira invicta reforça números importantes. Nos últimos 32 jogos, foram 28 vitórias e quatro empates.

O Sorocaba agora enfrenta o Corinthians (campeão de 2020) em jogo único por uma vaga na Libertadores da modalidade. A partida será no próximo domingo, às 14h, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

O jogo

Impondo uma verdadeira blitz desde o apito inicial, o Sorocaba não teve dificuldades para construir boa vantagem logo no primeiro tempo. O primeiro gol foi marcado por Charuto, após boa troca de passes.

Com maior volume de jogo, o Sorocaba ampliou com o capitão Rodrigo, que recebe passe e soltou a bomba. O terceiro saiu no momento mais crítico para os donos de casa, pressionados pelo Minas. Lucas Gomes recebeu e marcou belo gol.

O segundo tempo da partida foi bem mais equilibrado do que o primeiro. Com mais posse de bola, o Minas passou a a assustar o goleiro Djony. Apesar disso, o Sorocaba conseguiu ampliar com Alisson, que bateu forte na saída do goleiro.

Apesar da vantagem no placar, o técnico Ricardinho passou a jogar com goleiro-linha com o objetivo de manter a posse de bola e evitar as investidas do Minas. No entanto, os visitantes conseguiram diminuir com Ribeiro, quando o relógio apontava pouco mais de dois minutos de partida a ser disputada.

O Sorocaba conseguiu segurar a pressão na reta final, marcar o quinto com Kevin e assegurar a vitória e o segundo título da Supercopa em sua história.

Galera de campeões da Supercopa de futsal

2016 - Jaraguá

2017 - Carlos Barbosa

2018 - Sorocaba

2019 - Corinthians

2020 - Corinthians

2021 - Sorocaba





Globo Esporte