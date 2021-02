Jogadores do Brentford se recusam a ajoelhar antes de pontapé inicial e explicam motivo

Os jogadores de Brentford, da segundona inglesa, se recusaram a ajoelhar antes do confronto deste domingo com Barnsley. O gesto vem sendo repetido em partidas do Reino Unido e pelo mundo desde o ano passado após o início do movimento Black Lives Matter.

Os atletas do Brentford emitiram um comunicado oficial (veja a íntegra mais abaixo) na noite reforçando seu compromisso com a erradicação do racismo e da discriminação, mas explicando que acreditam que o gesto “não está mais tendo impacto”.

A decisão vem poucos dias depois do atacante Wilfried Zaha, do Crystal Palace, dizer que é "degradante" para os jogadores negros ter que se ajoelhar para "mostrar que importamos".

“Desde junho, estamos ajoelhados antes dos jogos, mas, como muitos de nossos colegas jogadores em outros clubes, não acreditamos mais que isso esteja tendo impacto. Acreditamos que podemos usar nosso tempo e energia para promover a igualdade racial de outras maneiras. Como um grupo, estamos totalmente apoiados e orgulhosos do desejo de Brentford de se tornar o clube mais inclusivo do país e do esforço em direção à igualdade. Experimentamos o abuso racista em primeira mão e também vimos alguns comentários terríveis feitos a outros jogadores no passado e no presente. Há uma necessidade clara de continuar a pressionar pelo fim de toda discriminação e, como jogadores, faremos parte disso no Brentford FC, no futebol em geral e na comunidade em geral. O racismo é o oposto do que defendemos. Como jogadores, mostraremos nosso compromisso com a união e a igualdade racial dentro e fora do campo até o final da temporada e depois”, diz o comunicado dos jogadores do Brentford, clube da capital Londres.

Vice-líder da Championship, nome da segunda divisão inglesa, o Brentford perdeu a partida deste domingo para o Barnsley por 2 a 0.

