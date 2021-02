Justiça condena Vasco a pagar quase R$ 15 milhões ao ex-jogador Wendel

(Foto: Marcelo Sadio / Site Oficial do Vasco)





A Justiça condenou o Vasco a pagar 14.797 milhões ao ex-jogador Wendel. O ex-volante passou pelo clube entre 2012 e 2013. A decisão foi da juíza Astrid Silva Britto, da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e foi publicada nesta terça-feira.

Wendel foi contratado na gestão de Roberto Dinamite, disputou 72 jogos e marcou dois gols. Quando deixou o Vasco, ele entrou na Justiça alegando salários atrasados. Em 2015 o clube foi condenado a pagar R$ 1,5 milhão ao jogador. Na condenação desta terça-feira foram acrescidos juros e correção monetária. A informação foi publicada primeiramente pelo site ENM.

Não cabe recurso. O valor será pago via Ato Trabalhista. Nesta segunda-feira, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo relativo à dívida de R$ 8 milhões com o Ato Trabalhista referente aos meses de abril, maio, junho e julho do ano passado, quando a cobrança foi suspensa por conta da pandemia.

Sendo assim, o clube, por ora, seguirá pagamento normalmente o valor mensal de R$ 2 milhões ao Ato Trabalhista.

Globo Esporte