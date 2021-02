Juventus vira com dois de Cristiano Ronaldo e sai na frente da Inter na semi da Copa da Itália

A Juventus saiu na frente da Inter de Milão por uma vaga na decisão da Copa da Itália 2020/21. Nesta terça-feira, fora de casa, a equipe comandada por Pirlo buscou uma virada ainda no primeiro tempo e venceu por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal. Lautaro Martínez marcou para a Inter, e Cristiano Ronaldo fez dois para garantir o resultado. O jogo da volta acontece no dia 9, próxima terça-feira.

A Juve joga por um empate dentro de casa para avançar à final. O adversário sai do duelo entre Napoli e Atalanta, que começa a ser disputado nesta quarta-feira.

O jogo

A Inter abriu o placar logo em sua primeira chegada de perigo, aos oito minutos de jogo. Barella recebeu de Sánchez e cruzou para Lautaro Martínez se antecipar a De Ligt e marcar. A Juve, porém, dominou as ações e buscou a virada ainda antes do intervalo. Aos 25, Cristiano Ronaldo converteu pênalti de Young em Cuadrado. Dez minutos depois, o português aproveitou grande vacilo de Bastoni e Handanovic para fazer o segundo.

Na volta para o segundo tempo, a Inter melhorou e foi quem criou as melhores chances. Com a Juventus mais fechada esperando o contra-ataque, a equipe da casa teve pelo menos três grandes chances de deixar tudo igual novamente. Mas Buffon, em chutes de Darmian e Eriksen, e Demiral, tirando finalização de Alexis Sánchez quase em cima da linha, não deixaram.

Cristiano Ronaldo chegou a 22 gols marcados em 23 jogos realizados pela Juventus na temporada. Foram os dois primeiros dele na Copa da Itália, depois de ser poupado na goleada por 4 a 0 sobre o Spal na quartas de final.

A Inter volta a campo nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, contra a Fiorentina, fora de casa. No dia seguinte, a Juventus recebe a Roma. As equipes seguem à caça do líder Milan. Veja a tabela completa da competição!

