LBFF 2021: RED Canids faz trinca de Booyahs e deixa lanterna da competição

A RED Canids não quer aceitar a briga contra o rebaixamento na Liga Brasileira de Free Fire. Com uma trinca de Booyahs! neste domingo, pela 12ª rodada, a Matilha deixou a lanterna da LBFF e ainda empurrou a Team oNe, paiN Gaming e até o Flamengo para baixo. O time somou, além das três vitórias, 34 abates nas partidas em que conquistou os 12 pontos.

Além da Matilha, FURIA, Team Liquid e Black Dragons também venceram quedas neste domingo. Os Panteras empataram em pontos com a líder LOUD, que não jogou neste domingo. Já a Cavalaria, cada vez mais se garante no grupo dos 12 melhores que vão às finais da LBFF 4.

Confira como foi a 12ª rodada da LBFF 4:

Queda 1 - Booyah da RED Canids (Purgatório)

A RED Canids chegou no círculo final com apenas três abates nas mãos. Pouco para quem queria vencer e ainda somar pontos para deixar a lanterna da competição. Escondidos e observando a movimentação dos outros quatro times restantes pelas janelas de uma casinha em Purgatório, a Matilha escolheu o momento certo para ir ao ataque. Pegou quase todos os rivais de costas ou de lado e somou nove eliminações no total para conquistar o Booyah!.

Queda 2 - Booyah da RED Canids (Kalahari)

O segundo Booyah! da RED Canids foi bem diferente. Eles chegaram na safe final depois de muita luta, com apenas dois jogadores vivos e 11 abates na conta. Focada em deixar a parte de baixo da tabela, a Matilha venceu o clutch com Marco "MMHATX" e MORATO69.

Queda 3 - Booyah da RED Canids (Bermuda)

Mais uma vez com a equipe completa no safe final em Bermuda, a RED Canids duelou contra a Black Dragons que também tinha os quatro jogadores vivos. Porém, uma falha na movimentação dos Dragões quando o gás começou a bater deixou fácil para a Matilha abater os adversários e fechar o terceiro Booyah! do dia.

Queda 4 - Booyah da FURIA (Purgatório)

Na briga pela liderança da LBFF 4, a FURIA queria vencer para não deixar a LOUD distanciar na tabela. Os Panteras dominaram Purgatório até o duelo final contra a Meta Gaming com menos um. Na bala e com uma trocação franca no meio do aberto, a equipe alvinegra selou o Booyah! com 13 abates e encostou de vez na liderança.

Queda 5 - Booyah da Team Liquid (Kalahari)

O Booyah! da Team Liquid parecia certo nas mãos do Santos. Sem medo de jogar, o Peixe dominava nas eliminações e tinha a vantagem do terreno mais alto além de contar com um jogador vivo a mais. Mas a Cavalaria acertou belos tiros de fuzil de precisão e deixou apenas dois adversários vivos: um do Santos e outro do Flamengo. Ambos preferiram morrer para o gás para não dar pontos ao adversário.

Queda 6 - Booyah da Black Dragons (Bermuda)

A Black Dragons chegou completa para o duelo final contra a Vivo Keyd sobre uma montanha de Bermuda no círculo final. Com ótimo uso das granadas e acelerando nos adversários de escopeta, os Dragões fecharam o Booyah! com dez abates na conta e mais 12 pontos da vitória.

