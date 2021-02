Lewandowski marca dois em goleada do Bayern, e Reinier desencanta pelo Borussia

O melhor do mundo e o aspirante a um lugar entre os astros do futebol europeu deixaram suas marcas neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Em Munique, o centroavante polonês Lewandowski, de 32 anos, aumentou sua conta pelo Bayern de Munique em mais dois gols, na vitória por 5 a 1 sobre o Colônia. Em Dortmund, o meia-atacante Reinier, de 19 anos, balançou a rede pela primeira vez para fechar o 3 a 0 do Borussia sobre o Arminia Bielefeld.

O líder Bayern abriu o placar em cabeçada do atacante camaronês Choupo-Moting, logo aos 18 minutos de jogo. Lewandowski entrou em cena para ampliar a vantagem mínima duas vezes. Primeiro, aos 33, em tabelinha com o volante alemão Goretzka pelo meio. No segundo tempo, depois de cavadinha do meia tunisiano Skhiri, aos quatro, o polonês marcou o terceiro, em passe de Thomas Müller, aos 20.

Lewandowski chegou a 27 gols em 23 partidas no campeonato e superou seu total na temporada passada da Bundesliga, ficando mais perto do recorde de 40, do artilheiro germânico Gerd Müller, estabelecido na temporada 1971/72

Gnabry também marcou duas vezes, aos 37 e 41, e confirmou a goleada que deixa o Bayern de Munique com 52 pontos, na liderança isolada do Alemão. O Colônia permaneceu com 21, perto da zona de rebaixamento.

Mais abaixo na classificação do que o rival, em quinto lugar, com 39 pontos agora, o Borussia Dortmund fez todos os seus gols no segundo tempo para superar o antepenúltimo colocado. Abriu o placar contra o Arminia Bielefeld aos três, com Dahoud. Ampliou aos 13, de pênalti, convertido pelo inglês Sancho. E comemorou o primeiro gol de Reiner aos 36.

O brasileiro tinha acabado de sair do banco para substituir o meia alemão Reus. Em jogada iniciada por Sancho na intermediária, Haaland entrou na área pela esquerda e rolou para o meio. Na marca do pênalti, desmarcado, Reinier só teve o trabalho de dar um toque na saída do goleiro.

Globo Esporte