Lewis Hamilton finalmente renova contrato com a Mercedes por mais uma temporada

Acabou a mais enrolada novela da Fórmula 1 nos últimos anos: o heptacampeão mundial e recordista de vitórias Lewis Hamilton finalmente assinou a renovação de seu contrato com a Mercedes por mais um ano e segue na equipe até pelo menos o fim da temporada 2021. A equipe fez uma arte bem-humorada em suas redes sociais para anunciar a renovação.

- Estou empolgado para começar minha nona temporada com meus companheiros da Mercedes. Nosso time alcançou coisas incríveis juntos e estamos de olho em levar nosso sucesso ainda mais adiante, enquanto continuamente tentamos melhorar dentro e fora da pista - disse Hamilton.

Com o anúncio da Mercedes, todas as 20 vagas no grid da temporada 2021 estão preenchidas. Embora sempre tenha manifestado o desejo de permanecer na escuderia pela qual corre desde 2013, Hamilton queria o cumprimento de algumas exigências para renovar seu contato.

As principais delas foram a redução nas participações em eventos da equipe e também a diminuição do número de visitas à fábrica de Brackley, na Inglaterra. Consequentemente, Hamilton também poderá realizar mais reuniões de forma virtual, por videoconferência. Hamilton ainda comentou que teve o apoio da Mercedes para iniciar uma fundação para aumentar a inclusão e diversidade no esporte:

- Estou igualmente determinado a continuar a jornada que começamos para tornar o automobilismo mais diversificado para as gerações futuras e sou grato que a Mercedes tem apoiado muito meu chamado para resolver este problema. Tenho orgulho de dizer que estamos levando esse esforço ainda mais neste ano, lançando uma fundação dedicada à diversidade e inclusão no esporte. Estou inspirado por tudo o que podemos construir juntos e mal posso esperar para voltar às pistas em março.

Pela Mercedes, Lewis Hamilton conquistou seis de seus sete títulos mundiais, em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 - o primeiro campeonato do inglês foi alcançado em 2008, quando ele corria pela McLaren. Lewis obteve 74 das suas 95 vitórias na Fórmula 1 pela escuderia alemã.

