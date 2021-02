Liverpool não poderá enfrentar o RB Leipzig na Alemanha por restrições da Covid-19

(Foto: Getty Images)





O Liverpool não poderá enfrentar o RB Leipzig na Alemanha no próximo dia 16 de fevereiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, por restrições no combate à Covid-19. A TV “Sky Sports” informou nesta quinta-feira que não haverá nenhum subsídio para que o time inglês possa entrar no país.

O governo alemão proibiu, desde o último sábado até pelo menos 17 de fevereiro, a entrada no país de pessoas que chegassem de áreas afetadas pelas mutações do coronavírus, como a Inglaterra. As únicas exceções são para cidadãos ou residentes alemães.

Segundo a “Sky Sports”, a Uefa afirmou que está em negociações com a Federação Alemã e o governo alemão para encontrar uma solução. Uma das possibilidades seria a troca de mando de campo, permitida pela entidade já prevendo conflitos no calendário.

Outra alternativa seria a mudança do jogo para um campo neutro, em outro país, ou até mesmo a redução do confronto para jogo único.

Globo Esporte