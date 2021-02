Lucas Moura marca um golaço, e Tottenham goleia na Liga Europa

(Foto: Getty Images)





O Tottenham deixou a sua situação bem encaminhada na Liga Europa, ao vencer nesta quinta-feira o Wolfsberg, por 4 a 1, em jogo disputado em campo neutro, na cidade de Budapeste, na Hungria. Essa foi a partida de ida do confronto válido pela segunda fase do torneio. Os gols da vitória foram marcados por Carlos Vinícius, Heung-min Son, Gareth Bale e Lucas Moura. Michael Liendl descontou, de pênalti.

O Tottenham marcou três gols no primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, o atacante galês Gareth Bale cruzou na medida para o sul-coreano Heung-min Son complementar, de cabeça. Ele tem 18 gols em 35 jogos nesta temporada.

Além dessa assistência, Bale também foi o autor do segundo gol, aos 28. Depois da enfiada de bola do lateral-direito irlandês Matt Doherty, ele conseguiu o giro em cima do lateral-esquerdo Jonathan Scherzer e chutou forte para superar o goleiro Alexander Kofler.

Já o terceiro do Tottenham foi anotado pelo atacante brasileiro Lucas Moura, aos 34 minutos. Depois do erro na saída de bola do Wolfsberg, ele recebeu no lado esquerdo, deixou quatro marcadores para trás, invadiu a área e bateu colocado, no canto.

O Wolfsberg melhorou relativamente no segundo tempo e diminuiu a diferença aos 10 minutos. O volante Sissoko cometeu pênalti no zagueiro Lochoshvili. O meia Michael Liendl converteu a cobrança.

Mas o Tottenham chegou ao quatro gol quase no fim da partida. O volante Højbjerg cruzou da direita e, depois do desvio de cabeça de Lamela, o atacante brasileiro Carlos Vinícius empurrou para o fundo da rede. Esse foi o quarto gol dele nesta edição da Europa League.

O confronto de volta está marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 24 de fevereiro, em Londres. Além da vantagem do empate, o Tottenham pode perder por dois gols de diferença ou por 3 a 0 que mesmo assim se classifica. Um placar de 4 a 1 para o Wolfsberg leva a disputa para o tempo extra. Se o time austríaco fizer cinco gols ou mais e tiver no mínimo três de vantagem, é ele que avança na Liga Europa.

