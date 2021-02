Lukaku faz gol-relâmpago, e líder Inter de Milão vence mais uma no Italiano

(Foto: Getty Images)





Gol de Lukaku, vitória da Inter de Milão: o roteiro de diversos episódios do Campeonato Italiano nesta temporada voltou a se repetir neste domingo. O belga marcou aos 32 segundo de jogo e abriu caminho para a líder da liga superar o Genoa por 3 a 0, em casa. Darmian e Alexis Sánchez completaram o placar, que garantiu aos visitantes a terceira vitória seguida, sem muito trabalho.

Depois de tomar a liderança da Série A há duas rodadas, a Inter de Milão segue em bom momento e pressiona os rivais na disputa pelo título. O time de Antonio Conte chegou a 56 pontos, abrindo sete de vantagem para o Milan, que enfrentará a Roma neste domingo. A distância para a Juve, que tropeçou no Verona, agora é de 10 pontos - embora a atual eneacampeã tenha um jogo a menos.

Na briga pela artilharia da liga, com 18 gols, Lukaku mostrou mais uma vez neste domingo que é o grande comandante da Inter de Milão. Além de resolver sozinho com poucos toques na bola, como no primeiro gol do jogo, o belga constantemente é acionado e inferniza a zaga adversária. Contra o Genoa não foi diferente, quando ele chamava a marcação, deixava os companheiros livres e servia ótimos passes - como a assistência para o gol de Darmian.

A Inter de Milão cresceu no momento certo da temporada e agora pinta como favorita para a conquista do Campeonato Italiano - única competição em que está viva em 2020/21. A equipe comandada por Antonio Conte vem tendo atuações seguras e vive bom momento, com uma vantagem importante na tabela. A 14 rodadas do fim da Série A, os torcedores ficam otimistas de voltarem a ser campeões depois de 11 anos e interromper a hegemonia da Juventus.

Globo Esporte