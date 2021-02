Manchester City tem trabalho, mas supera o West Ham e vence a 20ª seguida

Pilares do bom momento do Manchester City na temporada, os zagueiros Stones e Rúben Dias fizeram diferença no ataque neste sábado. Com gols dos dois defensores, o time de Pep Guardiola venceu o West Ham por 2 a 1, em casa, e chegou a 20 triunfos consecutivos, mantendo-se firme na liderança do Campeonato Inglês. Antonio fez para os visitantes, que complicaram o duelo.

A vitória mantém o Manchester City em seu voo quase solitário rumo ao título inglês. A equipe chegou a 52 pontos conquistados em 26 jogos, tendo agora vantagem de 13 pontos para o Manchester United e o Leicester, que ainda entrarão em campo no domingo. O West Ham permanece em quarto, com 45, mas pode ser ultrapassado pelo Chelsea ao fim da rodada.

Após um começo de temporada irregular, quando chegou a ficar distante da briga pelo título inglês, o Manchester City de Pep Guardiola engatou uma sequência impressionante. O time não é derrotado desde novembro, quando foi superado pelo Tottenham, e está invicto há 27 jogos. O City agora soma 20 vitórias seguidas e sonha igualar o recorde do The New Saints, do País de Gales, dono da maior sequência de vitórias registrada na história, com um total de 27 triunfos em 2016.

O West Ham não foi um adversário fácil para o Manchester City, como se esperava diante da boa campanha da equipe londrina, que briga por uma vaga no G-4. Os visitantes defenderam bem e deram trabalho no ataque, conseguindo buscar o empate após saírem atrás. O gol de Stones não desanimou, e a equipe de David Moyes teve chances de sair com ao menos um ponto de Manchester.

