Manchester United enfrentará o Milan nas oitavas de final da Liga Europa

(Foto: Phil Noble/Reuters)





As oitavas de final da Liga Europa terão um confronto que seria pesado até mesmo para a Champions. Um sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, definiu que Manchester United e Milan - dois dos maiores vencedores da história da Liga dos Campeões - se enfrentarão na próxima fase do segundo mais importante continental da Europa.

O Arsenal, que superou o Benfica de Jorge Jesus, terá como rival o Olympiacos, da Grécia, e o Tottenham, de José Mourinho, enfrentará o Dínamo Zagreb. Roma e Shakhtar Donetsk farão outro confronto de equipes que costumam aparecer na Champions, enquanto o Ajax terá como rival o Young Boys, da Suíça. Completam os duelos de oitavas de final Dínamo de Kiev x Villarreal, Slavia Praga x Glasgow Rangers e Granada x Molde.

Os jogos de ida ocorrerão no dia 11 de março, e as partidas de volta serão uma semana depois: Young Boys, Villarreal, Shakhtar, Arsenal, Tottenham, Milan, Rangers e Molde decidirão seus confrontos em casa. Um novo sorteio será realizado no dia 19 para definir as quartas de final.

Veja os confrontos:

Ajax x Young Boys (SUI)

Dínamo Kiev x Villarreal

Roma x Shakhtar Donetsk

Olympiacos x Arsenal

Dínamo Zagreb (CRO) x Tottenham

Manchester United x Milan

Slavia Praga (RTC) x Rangers (ESC)

Granada x Molde (NOR)





Globo Esporte