Bruno Soares avança para as quartas na Austrália; Melo segue nas duplas mistas

(Foto: Getty Images)





Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estão nas quartas de final do Aberto da Austrália. A dupla, cabeça de chave número 6 do torneio, venceu a parceria formada pelo argentino Máximo González e o pelo italiano Simone Bolelli por 2 sets a 1, com parciais de (5) 6/7, 6/2 e 6/4. Na próxima fase, eles enfrentam o tenista de El Salvador Marcelo Arévalo e o holandês Matwe Middelkoop.

Marcelo Melo avança nas duplas mistas

Marcelo Melo e seu parceiro romeno Horia Tecau estão eliminados do Aberto da Austrália. Nas oitavas de final da competição eles perderam para a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o esloveno Filip Polasek, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A partida teve 1h27 de duração.

O brasileiro, porém segue no Aberto da Austrália. Ainda nesta segunda-feira, pelas duplas mistas, ao lado da russa Zvonareva Zvonareva, ele venceu a dupla formada pelo argentino Máximo González e a chinesa Yi-Fan Xu no tie-break: 4/6, 6/3 e 10-7

