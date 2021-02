Marco Rossi não jogará temporada 2021 da NHL pelo Minnesota Wild

Nesse sábado (30), o Minnesota Wild anunciou que o prospecto Marco Rossi retornou à Áustria para se tratar de complicações da COVID-19. O clube não divulgou uma previsão de retorno do jogador ao gelo, mas certamente ele não jogará a atual temporada da NHL, segundo Michael Russo (The Athletic).

O jovem de 19 anos deve ser reavaliado em seis semanas.

De acordo com Russo, Rossi foi diagnosticado com COVID-19 em novembro depois de partida na Liga Suíça de Hóquei e, por conta da doença, acabou afastado dos jogos no início de janeiro (upper-body injury).

Marco Rossi foi selecionado pelo Wild na 9ª posição geral do Draft 2020, vindo de uma temporada de 120 pontos em 56 jogos pelo Ottawa 67’s (OHL).

The Playoffs