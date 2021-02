Mário elogia "dobradinha" Roger-Marcão e revela aumento na folha do Fluminense para Libertadores

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)





O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o diretor executivo de futebol do clube, Paulo Angioni, participaram na manhã desta sexta-feira da entrevista coletiva que marcou o encerramento do trabalho de Marcão como técnico tricolor, antes de passar o bastão para Roger Machado e voltar a ser o auxiliar permanente. Questionado sobre reforços para jogar a Libertadores, Mário despistou e não deu nenhum nome, mas anunciou um aumento ainda maior do que os 20% previstos na folha salarial, o que tem impacto direto em contratações, após a classificação para o principal torneio da América do Sul:

– Com relação a contratações, a gente tenta manter o máximo de sigilo. Tem uma nova comissão técnica chegando, e o Paulo está discutindo nomes com ela. O Paulo é o profissional contratado, diretor executivo, é ele junto do chefe de scout do clube, da preparação física, fisiologia, auxiliares técnicos... São eles que discutem nomes dentro do orçamento que a gente entrega. A gente anunciou ao longo do ano um reajuste de folha de 20%. Com a classificação para a Libertadores, por causa das premiações, vamos tentar um pouquinho a mais, talvez uns 25% ou 30%. Dentro desse orçamento, eles vão trabalhar e apresentar os nomes. A presidência do clube aprova do ponto de vista financeiro.

Até o momento, o Fluminense tem dois reforços confirmados para o profissional: o zagueiro Rafael Ribeiro, emprestado pelo Náutico, e o lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará. Mário deu a entender que as contratações para 2021 serão pontuais, até pelo pouco tempo de preparação em caso da Pré-Libertadores. Mas deixou no ar que novos nomes podem ser anunciados semana que vem:

– Tem uma situação complicada da Pré-Libertadores ou fase de grupos. Qualquer contratação dentro da próxima semana terá três dias e depois já vai ter jogo para entrar em um time que já performa e dá resultado. Por isso serão contratações bem mais pontuais e enxutas neste início, porque não tem tempo de inseri-las. Se formos direto para fase de grupos, tem mais tempo de trabalhar e de negociar essas contratações. Eles estão trabalhando nisso há alguns dias e acho que teremos novidades na próxima semana.

Questionado sobre a contratação de Roger Machado, Mário afirmou que ele já tinha sido um nome tentado pelo Angioni antes mesmo do início de sua gestão, e que já era opção junto de Odair Hellmann no início de 2020. O presidente se mostrou empolgado com o novo treinador e apostou no sucesso do trabalho em conjunto com Marcão:

– Quando o Odair saiu, sabíamos que o Roger não assumiria um trabalho no meio, perfil dele é de iniciar trabalhos. Não cogitamos em nenhum momento outro nome. Estávamos convictos pelo Marcão, que é para isso que ele está aqui conosco. Só começamos a pensar em nome de treinador faltando 10, 15 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. E sabíamos que o nome era esse. Nunca foi escondido do Marcão. Foi conversado com ele. Foi uma escolha segura, sólida. Não ficamos pensando em quatro, cinco nomes. Estamos convictos. Acreditamos nesse trabalho conjunto do Roger e do Marcão vai manter a regularidade e esse trabalho digno no futebol do Fluminense.

Globo Esporte