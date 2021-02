Médico da Bélgica liga alerta sobre condição de Hazard para a Euro: "Está em um círculo vicioso"

(Foto: Getty Images)





A nova lesão do atacante Eden Hazard não preocupa apenas o Real Madrid. O problema também acendeu o sinal de alerta na seleção da Bélgica, uma das favoritas ao título da próxima Eurocopa. Há um receio sobre as condições em que o jogador chegará para a competição. Foi o que deixou transparecer o chefe do departamento da federação belga, Kristof Sas.

- Estamos à espera de saber mais, mas é algo preocupante. As lesões recentes de Praet, Mertens ou De Bruyne à essa altura não nos preocupam para a Euro, são até um descanso. Mas com o Hazard é diferente. É uma recaída crônica que, ao final, sempre termina mal - disse o médico, em entrevista "Nieuwsblad" publicada nesta quinta-feira.

O Eden está em um círculo vicioso e não é fácil sair. A princípio era um problema no tornozelo, mas as últimas três lesões foram musculares.

— Kristof Sas, médico da seleção da Bélgica

Essa foi a 10ª lesão de Eden Hazard desde que chegou ao Real Madrid, em julho de 2019. Ele já havia se ausentado do treinamento de terça-feira e, como acusou dores na atividade desta quarta, o departamento de futebol do clube optou por realizar exames, que apontaram uma ruptura muscular.

Segundo o jornal “AS”, o camisa 7 será baixa por um período de três a quatro semanas. Já o “Marca” fala em quatro a seis semanas fora.

Até o momento, Hazard já ficou fora de 43 partidas do Real Madrid por lesão, totalizando 283 dias de baixa, além do coronavírus que o afastou dos gramados em novembro. Pelo Chelsea, entre 2012 e 2018, foram apenas oito lesões e 20 jogos em que esteve indisponível. Na temporada, Hazard fez 13 jogos (631 minutos) e anotou três gols.

Apesar da preocupação com a atual condição do atacante, o médico da seleção da Bélgica declarou na mesma entrevista que Hazard deve estar totalmente recuperado a tempo da Eurocopa, que começa em junho.

Por outro lado, segundo apuração do "Niewsblad", a federação belga de futebol tem "sérias dúvidas" sobre os cuidados que o jogador recebe no Real Madrid. Considera-se que o departamento médico do clube espanhol não esteja acertando nos tratamentos, e que a federação deveria ser mais consultada.

A Bélgica está no Grupo B da próxima Eurocopa. A sua estreia vai ser no dia 12 de junho, contra a seleção da Rússia, em São Petersburgo. As outras equipes na chave são a Dinamarca e a Finlândia.

