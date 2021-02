Melbourne entra em lockdown, e Australian Open não terá público a partir deste sábado

O estado australiano de Victoria, onde fica localizada a cidade de Melbourne, entrará em lockdown por cinco dias a partir de meia-noite desta sexta-feira no horário local (10h no horário de Brasília). A decisão foi tomada para impedir um novo surto de coronavírus no local. O Australian Open, que está sendo disputado no local, não será interrompido, mas não terá mais público nas arquibancadas.

Daniel Andrews, governador do estado, anunciou as medidas após 13 pessoas em Melbourne serem infectadas com a variante britânica do vírus, altamente transmissível. No Australian Open, o público ainda foi permitido na rodada desta sexta, mas será vetado a partir deste sábado, de acordo com Craig Tiley, diretor do Grand Slam.

Os jogadores entrarão em uma “bolha” de biossegurança a partir da manhã de sábado, semelhante às usadas em outras competições.

- Eles (tenistas) têm feito isso o ano todo. Os últimos cinco dias têm sido uma experiência única para eles e os próximos cinco serão o que eles sabem - disse Tiley a repórteres no Melbourne Park.

Os fãs que já haviam comprado os ingressos serão reembolsados. A sessão de sexta à noite ainda estará aberta, mas Andrews incentivou que os torcedores fiquem em casa.

- Depende inteiramente de nossos fãs fazerem sua escolha. Eles virão para um ambiente seguro da Covid. Mas receberão um reembolso se não se sentirem confortáveis em vir.

Globo Esporte