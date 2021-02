Minas vence o Foz Cataratas na final e conquista a Taça Brasil de Clubes pela terceira vez

O Minas Tênis Clube conquistou, neste sábado, a 46ª edição da Taça Brasil de Clubes. Na final, a equipe mineira venceu o Foz Cataratas por 4 a 2, faturando o título pela terceira vez em sua história - as outras foram em 2002 e 2012. A competição foi realizada em Tubarão-SC e contou com a participação de oito equipes.

Com o troféu, o Minas se classificou para a disputa da Supercopa dos Campeões, na próxima semana, em Sorocaba-SP, ao lado dos donos da casa e do Dois Vizinhos-PR. O vencedor garante vaga na Taça Libertadores da América.

O Minas disputou a primeira fase no grupo A. Estreou vencendo a AABB-SP por 4 a 1, empatou em 0 a 0 com o Tubarão e passou pela ARUC por 7 a 0. Nas quartas-de-final, eliminou o Unidos do Alvorada por 5 a 0 e, na semifinal, empatou com o Tubarão em 1 a 1 e venceu por 1 a 0 na prorrogação.

Torneio nacional mais antigo do país, a Taça Brasil de Clubes é disputada por representantes das principais federações estaduais. Nesta edição foram oito participantes: AABB (SP), Minas (MG), ARUC (DF), Joaçaba (SC), Foz Cataratas (PR), Juventude (MS), Unidos do Alvorada (AM) e Tubarão Futsal (SC), o sediante.

Globo Esporte