Motorola anuncia patrocínio à tenista Sofia Kenin

A Motorola anuncia nova parceria com a tenista americana Sofia “Sonya” Kenin, que está entre as cinco melhores do mundo. A parceria representa o primeiro grande patrocínio da tenista desde que iniciou sua carreira profissional, aos 16 anos, e será uma oportunidade para a Motorola e Sonya crescerem juntas nessa próxima fase de sua carreira.

Como parte da parceria, Sonya usará o icônico logotipo da Motorola em seu uniforme e no blusão de aquecimento em todos os jogos e aparições. Além disso, a tenista, de 22 anos, vai utilizar o Motorola razr durante a vigência da parceria.

“É uma grande honra poder contar com essa parceria na próxima temporada. Tem sido ótimo ver o crescimento do envolvimento da marca com o esporte nesses últimos anos, e estou empolgada por poder fazer parte oficialmente do time Moto”, comemora Sonya.

“Não é nenhum segredo que Sonya tem se destacado como uma das principais tenistas nas competições internacionais, e nos orgulhamos de ter nossa empresa, nossa marca icônica e nossa paixão pelo sucesso representadas por uma atleta tão forte e inspiradora”, afirma Rudi Kalil, vice-presidente e gerente-geral da Motorola na América do Norte. “Ficamos emocionados com a entrada de Sonya para a família Motorola. Com ela e seus fiéis fãs em todo o mundo, vamos criar e compartilhar muitos momentos empolgantes”, conclui Kalil.

Sonya ocupa o quarto lugar no ranking feminino individual da Women’s Tennis Association (WTA). Ela iniciou a temporada de 2020 com a vitória no seu primeiro Campeonato Grand Slam, em janeiro, seguida por várias distinções e conquistas ao longo do ano. Sonya terminou a temporada eleita a Jogadora do Ano pela WTA.

A primeira aparição importante de Sonya em 2021 será na próxima semana, no primeiro Grand Slam do ano, quando defenderá seu título de campeã.