Na raça, OKC supera os Bucks em noite de triplo-duplo de Giannis Antetokounmpo

O triplo-duplo de Giannis Antetokounmpo (24 pontos, 17 rebotes e 10 assistências) não foi suficiente para levar o Milwaukee Bucks à vitória neste domingo. Mesmo com a atuação de gala do grego, a equipe de Wisconsin foi derrotada pelo raçudo time do Oklahoma City Thunder por 114 a 109, em Oklahoma. Com 23 pontos, Khris Middleton foi o segundo maior pontuador da partida. Pelo lado do OKC, os destaques foram: Justin Jackson (22 pontos), Al Horford (20), Luguentz Dort (19) e Darius Bazley (18).

Bucks na frente

Os Bucks começaram a partida a todo o vapor, abrindo 8 a 0. O Thunder só foi pontuar no terceiro minuto numa cesta de Williams. O lance motivou o time da casa, que reagiu e empatou aos seis numa bola certeira de Dort - 13 a 13. O Milwaukee sentiu o golpe e levou cesta seguidas de Horford e Jackson, ficando quatro pontos atrás. Só que, nos minutos finais, Giannis puxou o jogo para si, reequilibrando a partida e decretando o empate parcial em 24 a 24.

O OKC voltou melhor para o segundo quarto, marcando os quatro primeiros pontos do período. Os Bucks só foram pontuar aos dos minutos com Portis. Os minutos seguintes foram de muitos erros dos dois lados. Somente aos cinco, Dort fez 30 a 26 para os donos da casa. Empolgado, Dort acertou uma bola de três no lance seguinte. Mesmo com Giannis já tendo um duplo-duplo - 11 pontos e 11 rebotes -, o Milwaukee continuou sendo dominado. Melhor para o Thunder, que foi para o intervalo vencendo por 52 a 41.

Terceiro quarto emocionante

O terceiro quarto começou movimentado com as duas equipes bem ofensivamente. De um lado, o Milwaukee concentrava suas ações em Khris Middleton, cestinha do jogo até então. Do outro, o Thunder respondia na base da raça. Desse modo o placar foi a 65 a 55 para os donos da casa em menos de quatro minutos. Aos cinco, Middleton ficou pendurado em faltas, e o técnico Mike Budenholzer optou por coloca-lo no banco de reservas.

Aos seis, Williams deixou o OKC com 11 pontos de frente - 69 a 58. Mesmo com o cenário adverso, os Bucks não se entregaram. A dois minutos do fim do período, Antetokounmpo diminuiu para 79 a 75. Aos 11, Portis virou para 80 a 79. Só que o OKC ainda conseguiu igualar antes do término, e os times foram para o quarto final empatados em 81 a 81.

OKC define no fim

O jogo seguiu imprevisível no último quarto. Com dois minutos jogados, o marcador apontava 86 a 86. Instantes depois, Muscala recolocou o OKC na frente. Aos três, Antetokounmpo igualou, mas Bazley fez 92 a 89 para o Oklahoma na sequência. Dois minutos depois, o mesmo Bazley marcou 98 a 93, chegando a 18 pontos no jogo.

Mesmo cada vez mais pressionados, os Bucks seguiram na partida, e, aos 10, Portis cortou a diferença para apenas um ponto: 106 a 105. A 41 segundos do término, porém, Dort marcou 109 a 105, deixando o Thunder mais perto da vitória. Para fechar de vez o caixão do Milwaukee, Jackson acertou bola de três a 14 segundos do fim, fazendo 112 a 107. Os Bucks ainda tentaram um último suspiro, mas o placar terminou 114 a 109 para os anfitriões.

Campanhas

Thunder: 11v e 15d (14° do Oeste)

Bucks: 16v e 11d (2° do Leste)

Wolves batem os Raptors

Em jogo equilibrado, o Minnesota Timberwolves levou a melhor diante do Toronto Raptors: 116 a 112. Kyle Lowry foi o cestinha da partida com 24 pontos, dois a mais que teve Norman Powell e Fred VanVleet. Pelo lado dos Wolves, os maiores pontuadores foram Karl-Anthony Towns e Malik Beasley, ambos com 20 pontos.

Raptors: 12v e 15d (8° do Leste)

Timberwolves: 7v e 20d (15° do Oeste)

Spurs vencem os Hornets

Jogando fora de casa, o San Antonio Spurs venceu o Charlotte Hornets por 122 a 110. Com 26 pontos e 12 rebotes, Dejounte Murray foi o destaque dos Spurs. Derrick White, que pontuou 25 vezes também teve participação importante na partida. O cestinha, contudo, foi Terry Rozier, dos Hornets, autor de 33 pontos.

Hornets: 13v e 15d (6° do Leste)

Spurs: 16v e 11d (6° do Oeste)

Pistons superam os Pelicans

Dono da pior campanha da Conferência Leste até o início da rodada, o Detroit Pistons venceu o New Orleans Pelicans por 123 a 112. Mesmo com a derrota dos Pelicans, Brandon Ingram e Zion Williamson foram os cestinhas da partida, ambos com 26 pontos. Pelo lado dos Pistons, Josh Jackson fez 21 pontos, três a mais que Svi Mykhailiuk.

Pistons: 8v e 19d (14° do Leste)

Pelicans: 11v e 15d (13° do Oeste)

Blazers derrotam os Mavericks

Em partida emocionante e decidida apenas nos segundos finais, o Portland Trail Blazers venceu o Dallas Mavericks por 121 a 118. Com 34 pontos e 11 assistências, Damian Lillard foi o destaque da noite. Já Luka Doncic foi o cestinha da partida ao pontuar 44 vezes.

Blazers: 16v e 10d (5° do Oeste)

Mavericks: 13v e 15d (11° do Oeste)

