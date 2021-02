Negociação com árabes trava, prazo aperta e Inter espera ter Galhardo contra o Sport

(Foto: Ricardo Duarte/DVG/Inter)





A negociação por Thiago Galhardo entre Inter e Al-Hilal, da Arábia Saudita, pode melar. O acordo de empréstimo com opção de compra foi dado como certo ao longo da sexta-feira, mas sofreu um retrocesso nas últimas horas e dificilmente será concluído. O meia-atacante, inclusive, agora é visto como alternativa para o duelo contra o Sport na quarta no Beira-Rio.

O elenco colorado ganhou folga no sábado. Galhardo passou o dia com a família no Rio de Janeiro e deveria viajar para o Oriente Médio no início da próxima semana para se apresentar ao novo clube. Mas entraves na negociação entre o clube gaúcho e o clube árabe provocaram uma mudança de rumo na vida do camisa 17.

Conforme apurou o ge, foi determinante para isso o prazo apertado para a negociação e a falta de garantia de pagamento. A janela de transferências na Arábia Saudita encerra neste domingo, dia 7. O Inter esperava receber o pagamento antes de liberar o jogador, o que ainda não ocorreu.

A situação causou incômodo nos bastidores. Galhardo chegou a se despedir dos companheiros. A direção agora busca aglutinar forças para focar exclusivamente na partida contra o time de Jair Ventura.

A proposta dos árabes foi considerada irrecusável financeiramente, tanto para o clube quanto o jogador. A ponto de o Inter aceitar abrir mão de seu artilheiro na temporada a quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, no qual briga pelo título.

Galhardo não atua desde o dia 10 de janeiro, quando os gaúchos superaram o Goiás por 1 a 0. Durante a partida, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O meia-atacante começou o tratamento. Agora, a expectativa é que fique à disposição diante do Sport nesta quarta-feira.

Contratado no início de 2020, o jogador de 31 anos virou protagonista com Eduardo Coudet. Virou o goleador colorado na temporada. Balançou as redes em 22 oportunidades, 21 sob a batuta do argentino. O desempenho o rendeu um novo contrato, agora válido até o final de 2022.

Globo Esporte