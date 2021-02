Neymar tem lesão confirmada e desfalca PSG por cerca de um mês

(Foto: Stephane Mahe/Reuters)





O PSG confirmou em comunicado oficial nesta quinta-feira que Neymar sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficará fora de jogo por cerca de quatro semanas. Com o tempo de recuperação, o craque perde a partida de ida das oitavas de final da Champions League, marcada para a próxima terça-feira.

Neymar deixou o campo na última partida do PSG, nesta quarta, aos 13 minutos do segundo tempo, com dores na coxa. O brasileiro recebeu uma pancada de Yago, do Caen, e ainda tentou continuar no jogo (veja vídeo abaixo). Ele foi o capitão da equipe no duelo, válido pela Copa da França, em que alguns titulares foram poupados.

Além da ausência confirmada para o jogo de ida da Champions, fica a dúvida para as condições físicas de Neymar no segundo confronto, marcado para o dia 10 de março, data estreita diante do tempo de recuperação estipulado.

Em fevereiro de 2019, o brasileiro também teve uma lesão – no metatarso do pé direito - e desfalcou o time nos dois jogos das oitavas de final da Champions, quando o PSG foi eliminado pelo Manchester United. Um ano antes, ele havia perdido o jogo de volta das oitavas, queda dos franceses para o Real Mardrid, por lesão também no metatarso.

Agora, o problema surge justamente na temporada seguinte a melhor campanha do PSG na história da Champions, com o vice-campeonato de 2019/20, liderado por Neymar.

Globo Esporte