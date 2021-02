No duelo de desesperados, Sport vence, deixa o Z-4 e rebaixa o Botafogo

O respiro do Sport e o rebaixamento do Botafogo. A partida entre o pior mandante contra o pior visitante teve vitória do time de Pernambuco por 1 a 0, a primeira no Nilton Santos. Com um pênalti que seguiu a recomendação da Fifa, mas cuja orientação é contestada por Sandro Meira Ricci, o Sport conquistou três pontos muito importantes na luta contra o rebaixamento. Iago Maidana converteu a cobrança, decretou a saída do Leão do Z-4 e sacramentou a queda do Botafogo para a segunda divisão.

Novamente com garotos em campo, o Botafogo começou a partida de maneira intensa. Os donos da casa tiveram mais posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiram converter as chances em gol. Pelo lado do Sport, a principal chance foi justamente no lance que marcou o pênalti da vitória. Em chute de fora da área, a bola desviou em Romildo e Diego Loureiro fez grande defesa. Como a bola pegou na mão do jogador do Botafogo, o juiz apontou a marca da cal.

Com a vantagem no placar, o Sport recuou. O Botafogo voltou a pressionar a saída de bola no campo de ataque adversário em busca de espaços, mas só conseguiu ameaçar de fato em chutes de Matheus Nascimento e José Welison. As substituições realizadas na etapa final aumentaram o jogo de ataque contra defesa, mas, apesar da vontade alvinegra, prevaleceu a marcação do técnico ex-Botafogo, Jair Ventura.

O gol da vitória saiu de um lance polêmico. Em pênalti marcado a favor do Sport, o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci afirmou que a marcação da penalidade máxima foi correta, porque é a recomendação da Fifa. Porém, o ex-árbitro foi categórico ao dizer que a orientação da entidade é equivocada. Segundo ele, falta conhecimento de futebol para marcar o pênalti em um lance como o que foi marcado.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Grêmio, às 20h (de Brasília) no Nilton Santos. Já o Sport pega o outro clube gaúcho. Na próxima quarta, o Rubro-Negro viaja até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h, no Beira-Rio.

Com o resultado, o Sport escapa do Z-4 e rebaixa o Botafogo para a segunda divisão com 24 pontos. O clube pernambucano agora ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro e está com 38 pontos, a dois do Bahia, primeiro time na zona.

Globo Esporte