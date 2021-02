Reserva do Corinthians, goleiro Walter negocia com o Cuiabá para disputa da Série A

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)





Recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá procurou o Corinthians e manifestou interesse na contratação do goleiro Walter, de 33 anos.

As conversas evoluem bem, e o desfecho pode ser positivo. A proposta é para um empréstimo de uma temporada, o que traria um alívio salarial para folha corintiana. O contrato dele com o Timão é até o fim de 2021. Ainda não há informações se há a possibilidade de renovação antes do empréstimo.

A informação, publicada pelo site Olhar Esportivo, foi confirmada pelo ge.

No Corinthians desde 2013, Walter ocupa a reserva de Cássio desde que chegou ao clube, tendo um breve período como titular em 2016. Ele acumula 91 participações, com 73 gols sofridos.

Querido no clube, Walter conta com a confiança da diretoria, comissão técnica e dos torcedores do Corinthians. A notícia da possível saída tem repercutido bastante nas redes sociais. O Timão, hoje, conta com jovens no elenco, como Caíque França, de 25 anos, Guilherme, de 21, e Donelli, de 18.

O Cuiabá conta com quatro goleiros no elenco. João Carlos foi o titular na campanha da Série B do Brasileiro. Os outros três são Matheus Nogueira, Fernando Caixeta e Bretas. O único que tem experiência em Série A é o próprio João Carlos, que defendeu o CSA em 2019.

Globo Esporte