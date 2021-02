Sem avanço com Tiago Nunes, Santos busca opções em processo de seleção de técnico

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)





A procura do Santos por um substituto para o técnico Cuca continua.

O Peixe tem conversado com diversos treinadores, mas ainda não formalizou proposta ou está perto de contratar nenhum.

Um dos alvos do Santos é Tiago Nunes, mas as conversas com o ex-treinador do Corinthians estão cada vez mais frias. O Peixe e o técnico chegaram a falar sobre ideias, projetos, mas as negociações não avançaram. O ge apurou que o clube vê poucas chances de acertar com ele.

Enquanto isso, a diretoria do Santos caminha para outros lados e tem outras prioridades. A lista, ainda sem um escolhido, tem treinadores brasileiros e estrangeiros, além de uma certeza: o clube não quer fazer loucuras financeiras.

O Santos tem feito sondagens, ligado para empresários, ouvido ofertas e reunido informações para avançar em quem acreditar ser a melhor opção.

Apesar de tentar não demonstrar pressa para fechar com um novo treinador, o Santos tem uma preocupação na reta final da temporada. O Peixe teme que Cuca decida deixar a Vila Belmiro antes do término do contrato, que vai até fim do Campeonato Brasileiro.

Por isso, a diretoria tem feito uma espécie de processo seletivo para escolher quem será o novo técnico e, caso Cuca decida sair antes do fim do Campeonato Brasileiro, já saber em quem investir.

Globo Esporte