São Paulo anuncia o atacante Bruno Rodrigues, primeiro reforço para 2021

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que disputou a Série B pela Ponte Preta. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim do ano, com opção de compra dos direitos ao final do período (veja acima gols dele pela Macaca).

Bruno Rodrigues foi o artilheiro do time de Campinas na temporada, com 11 gols, além de jogador com mais assistências, 12. Ele tem os direitos ligados ao Tombense-MG, clube do empresário Eduardo Uram.

Segundo o São Paulo, o jogador já passou por exames médicos e esteve no CT da Barra Funda para conhecer a estrutura e os novos colegas de time.

Antes de acertar com o São Paulo, Bruno Rodrigues recusou propostas de renovação com a Ponte Preta e investidas do Cruzeiro, do Ceará e do Fluminense.

Ele é o primeiro reforço do São Paulo para 2021, o primeiro sob a gestão do técnico argentino Hernán Crespo, contratado na semana passada para comandar o time a partir do Campeonato Paulista.

Globo Esporte