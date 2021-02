São Paulo encaminha acordo com Hernán Crespo e ajusta detalhes para anunciar novo técnico

(Foto: Getty Images)





O São Paulo encaminhou um acordo verbal com Hernán Crespo e ajusta os últimos detalhes para fechar com seu novo técnico. A contratação depende de burocracias e da assinatura final do contrato para ser anunciada.

A cautela do São Paulo se dá pelo interesse da seleção do Chile em Crespo e também pelo foco no duelo com o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h, no Morumbi. O Santos também conversou com o argentino.

A expectativa do São Paulo é de fechar um contrato de dois anos com Crespo. Na negociação, ficou acertado que o argentino terá mais cinco profissionais na sua comissão técnica: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan (este elogiado nos bastidores) e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan.

Hernán Crespo, Pedro Martins e Miguel Ángel Ramírez foram os três escolhidos pelo São Paulo, depois de um processo de entrevistas com uma dezena de candidatos. A conclusão final é de que Crespo é a melhor opção para o momento.

Pedro Martins, com vínculo no Olympiakos, tem o desejo de ir para a Inglaterra, está bem na Grécia e possui contrato até maio, tempo que o São Paulo não quis esperar.

Miguel Ángel Ramírez, por sua vez, tem acerto com o Internacional. O São Paulo poderia aguardar o fim do Brasileirão para avaliar o que de fato aconteceria com o espanhol, mas optou por Crespo, livre no mercado desde a saída do Defensa y Justicia.

Na comparação específica entre Ramírez e Crespo, a maturidade do argentino (45 anos) também é citada em relação ao espanhol (36 anos) nos bastidores do São Paulo.

O clube do Morumbi vê em Hernán Crespo conceitos de Fernando Diniz, de saída de bola construída, mas com transição mais rápida e correndo menos riscos. O clube também identifica no modelo de jogo do argentino a ideia de pressionar adversários no campo de ataque.

A ideia com Crespo é aproveitar parte do processo construído por Fernando Diniz, com um time que proponha o jogo. O desejo da diretoria é que o São Paulo tenha mais espírito de competição.

Nesta quarta-feira, o São Paulo terá o interino Marcos Vizolli no banco diante do Ceará. A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o clube vai discutir se o argentino assumirá a equipe imediatamente, caso o contrato seja mesmo assinado, pois entende que o processo de mudança de país não é algo tão rápido de ser resolvido.

Globo Esporte