Nova Champions terá mais jogos grandes, "pontos corridos" e divisão por nível, segundo jornal

(Foto: Getty Images)





A ideia de um novo formato para a Liga dos Campeões a partir de 2024 está rascunhada e pode ser aprovada pela Uefa em março. É o que indica o jornal "Marca", que dá alguns detalhes sobre o projeto nesta sexta-feira, indicando que a competição pode passar a ter mais duelos entre os gigantes europeus, uma divisão de nível entre as equipes e uma fase de "pontos corridos" que valerá vagas no mata-mata.

A reportagem indica que o atual formato, com os 32 participantes divididos em grupos de quatro equipes, será extinto para dar lugar ao que o "Marca" chama de "liga virtual". A Champions passaria a ter 36 equipes, que seriam divididas através de níveis - basicamente como são divididos os potes do sorteio atualmente. Estes times da mesma "prateleira" se enfrentariam mais vezes, mas também pegariam clubes de outros níveis, sempre em partidas apenas de ida.

Esta fase de "pontos corridos" garantiria oito vagas para as oitavas de final, e outras oito sairiam através de uma eliminatória ainda a ser determinada. O objetivo desta "liga" dentro da Champions é ter uma maior quantidade de jogos considerados grandes, que atualmente são minoria na fase de grupos e costumam ocorrer com mais frequência a partir das quartas de final. Estariam garantidos ao menos seis confrontos considerados grandes para os principais clubes.

A intenção é acalmar os ânimos dos gigantes, que estariam planejando a criação de uma Superliga Europeia com os principais clubes do continente se enfrentando constantemente ao longo da temporada. Este sonho, embalado por dirigentes dos principais clubes do mundo, é alvo de duras críticas não só por parte da Uefa, mas pelas ligas nacionais, que indicam uma elitização do futebol.

A Uefa teria criado uma comissão para o projeto da nova Champions, que ainda estaria na fase final de rascunho. Restaria justamente convencer os clubes envolvidos na Superliga Europeia de que a reforma poderia trazer ganhos financeiros significativos, com maiores cotas de TV. Um passo importante neste caminho seria uma reunião, em breve, do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, um dos líderes da ideia de criar uma liga com os superclubes do continente.

Globo Esporte