Oficial! Alexandre Pato é anunciado pelo Orlando City

Sem jogar desde que rescindiu com o São Paulo em agosto do ano passado, o atacante Alexandre Pato está de clube novo. O atleta de 31 anos é o novo reforço do Orlando City, dos Estados Unidos, com o qual assinou contrato por uma temporada.

Nas redes sociais, o clube da MLS, que conta o meia-atacante português Nani e no qual Kaká encerrou a carreira, deixou uma série de "pistas" (posts com imagens de patos de verdade ou de brinquedo, por exemplo) antes da oficialização do negócio.

- Estamos muito animados em receber Pato em Orlando. Ele é um jogador veterano que já atuou em alguns dos principais clubes do mundo e possui um histórico comprovado de atuação internacional. A experiência que Pato traz com ele será inestimável para o clube - afirmou Luiz Muzzi, vice-presidente executivo de Operações de Futebol do Orlando City.

Alexandre Pato, que chegou a ser especulado nos últimos tempos em clubes como Remo e Argentinos Juniors, marcou apenas nove gols em 35 jogos que disputou entre 2019 e 2020. Na nova equipe, ele terá a companhia de quatro compatriotas: O lateral-direito Ruan (ex-Ponte Preta), o zagueiro Antônio Carlos (ex-Palmeiras), o meia Júnior Urso (ex-Corinthians) e o atacante Matheus Barrozo (que se profissionalizou no Granada, da Espanha). A temporada 2021 da MLS começa em 17 de abril.

O Orlando City, cujo mascote é um leão (daí as postagens abaixo de uma tatuagem de um leão no punho de Pato), será o oitavo clube do jogador na carreira. Além de São Paulo e Inter, onde iniciou a carreira profissional aos 16 anos, ele atuou também no Corinthians, Milan, Villarreal, Chelsea e Tianjin Quanjian.

Globo Esporte