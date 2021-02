Osasco São Cristóvão Saúde encara Praia Clube na semifinal da Copa Brasil nesta sexta-feira (5)

(Foto: Osasco São Cristóvão Saúde / Divulgação)





Osasco São Cristóvão Saúde luta para dar mais um passo rumo ao tetracampeonato da Copa Brasil. Nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol da CBV, em Saquarema, no Rio de Janeiro, faz a semifinal contra o Dentil Praia Clube. Se passar, enfrenta o ganhador do confronto entre Itambé Minas x Sesi Bauru na final marcada para sábado (6). O Sportv 2 transmite as duas partidas.

A equipe osasquense chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde desta quinta-feira (4), passou pelos testes para Covid-19 e seguiu a programação pré-competição com treinamento no início da noite. “Enfrentar uma equipe forte como o Praia nunca é fácil, mas estamos animadas e dispostas a dar o nosso melhor. Apesar das dificuldades na preparação em função dos casos de coronavírus, provamos a força do grupo na vitória diante do Curitiba”, afirma Bia.

A central se refere a partida válida pelas quartas de final da Copa Brasil, disputada na terça-feira (2), no ginásio José Liberatti, quando Osasco bateu o Curitiba Vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/22 e 25/16. Em quadra, Bia marcou oito dos 16 pontos de bloqueio da equipe osasquense, um dos fundamentos responsáveis pela classificação para a semifinal. O resultado foi importante para mostrar que o time segue forte, após oito atletas terem sido infectadas, o que gerou o adiamento de duas rodadas da Superliga.

Quem também está feliz com o bom momento é Sonaly. Após um ano sem jogar em função de uma séria lesão no joelho (ruptura dos ligamentos), a ponteira fez sua estreia na temporada 20/21 contra o Curitiba. E foi eleita a MVP da partida em votação nas redes sociais do clube. “Eu tomei um susto na terça-feira. Estava pronta para ficar à disposição para ajudar, mas não esperava ser titular logo na primeira partida. Isso ocorreu em função de as meninas estarem voltando após a Covid e fiquei feliz me ajudar e voltar após um ano fora”, comenta.

A partida desta sexta marcará o segundo encontro entre Osasco e Praia Clube na temporada 2020/21. As duas equipes se enfrentaram em partida válida pelo primeiro turno da Superliga Banco do Brasil, dia 16 de dezembro, em Uberlândia. Jogando na casa do adversário, Tandara, Jaque, Camila Brait, Roberta e cia. conquistaram a vitória com o placar de 3 sets a 2.