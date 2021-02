Pelaipe traça metas para Botafogo-SP e espera alcançar a segunda fase do Paulistão

Por Redação Blog do Esporte





O novo diretor de futebol do Botafogo-SP, Paulo Pelaipe, espera que o clube alcance a segunda fase do Campeonato Paulista como uma das metas da temporada.

Durante entrevista coletiva, o dirigente disse que descarta a possibilidade de jogar para se manter na elite e espera que o time chegue entre os dois primeiros do grupo A, que tem Corinthians, Inter de Limeira e Santo André.

“Respeitamos o Santo André e a Inter de Limeira, mas temos obrigação de chegar na frente dessas equipes para o enfrentamento na fase seguinte contra o Corinthians [que também está na chave]. Temos metas, objetivos e vamos trabalhar para isso. Nosso pensamento é positivo, aqui ninguém pensa em jogar para não ser rebaixado. Essa palavra não existe mais em nosso vocabulário. Vamos trabalhar pelos objetivos e pela vitória, sempre. Sabemos que não vamos vencer sempre, mas precisamos ter dignidade e honrar a camisa. O vestiário vai sempre trabalhar neste sentido, que temos de dar nosso sangue para representar uma cidade, uma torcida que se acostumou a ganhar e que quer sair do estágio que está. Somos os representantes dessa torcida para fazermos um trabalho digno e honrado”, disse.

O clube paulista foi rebaixado para a série C do Brasileiro deste ano e busca reformular o elenco e o departamento de futebol para voltar a brigar por melhores posições.

Com a saída de 19 atletas, o Pantera já anunciou 14 jogadores: o goleiro Caio, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, os zagueiros Matheus Santos, Yan Victor e Victor Ramos, o lateral-esquerdo Pará, os volantes Luan e Vinicius Kiss, os meias Emerson e Renatinho, e os atacantes Denilson, Kaio Magno, Neto Pessôa e Rafael Marques, ex-Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro.

“Se a gente pensasse que não vai fazer uma boa campanha, eu não estaria trabalhando. Vim para montar uma equipe competitiva junto das pessoas que trabalham comigo. Temos trabalhado entre dez e 14 horas por dia com este intuito. Evidentemente, o entrosamento acontece no decorrer dos jogos e dos treinamentos, para mostrar o que pensamos de futebol”, acrescentou.

Pelaipe também disse que o momento não é de descanso, já que o estadual começa com uma pedreira; a estreia será contra o São Paulo, no dia 28 de fevereiro, no Morumbi.

“Não vamos ter nenhum tipo de folga até a estreia contra o São Paulo. Estamos trabalhando e estudando com a comissão técnica sobre talvez uma semana de concentração, mas ainda está sendo definido. Nossa intenção é trabalhar forte, a do Gallo é trabalhar técnica e taticamente os atletas, além do novo preparador físico, que tem de dar condicionamento físico para que os profissionais estejam em condições. Nosso objetivo é classificar a equipe para a 2ª fase do Paulista. O Gallo já sabe dessa obrigação, assim como os jogadores”, finalizou.