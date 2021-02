Philco assina contrato com Brusque FC até 2022

A Philco e o Brusque Futebol Clube anunciam parceria para a nova temporada de jogos até 2022. O time, que tem 34 anos, participa de seu primeiro jogo com a nova camisa nesta quarta-feira (24), contra o Marcílio Dias, no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC).

A ascensão do Brusque, que alcançou a classificação inédita para a disputa da Série B, foi fundamental para que a Philco decidisse acrescentar o time em seu portfólio de patrocínios esportivos. "Para nós é uma alegria muito grande anunciar esse novo patrocínio e estar presente em um momento tão importante na história do clube. A Philco é uma marca focada em inovação, desde quando produziu o primeiro televisor no Brasil até os dias de hoje, e temos uma relação de parceria e confiança com o brasileiro. Sabemos da sua paixão pelo futebol e estaremos ainda mais presentes no dia-a-dia dos consumidores, não só com os nossos produtos e soluções, mas também com ações que nos aproximem", declara Cristiane Clausen, diretora executiva da Philco.

A Philco irá expor sua marca na posição 02 do uniforme do clube catarinense que, além do anúncio do patrocínio, apresenta uma nova coleção de uniformes. "Para nós, esta parceria com a Philco é muito importante, pois mostra também que o momento do nosso clube é de crescimento. Ficamos muito satisfeitos e agradecemos a marca pela confiança e credibilidade junto ao nosso Clube. Que outras grandes marcas possam se associar a nós e, assim, possamos alcançar novas metas e planejamentos futuros.", declara Sandro Ortiz, diretor de marketing do Brusque.