Ponto de Opinião: Palmeiras não convence e joga futebol mediano no Mundial

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O cenário mostrado pelo Palmeiras na final da Taça Libertadores se repetiu na semifinal do Mundial de Clubes. Sem muitas emoções, o Verdão mostrou poder de fogo abaixo do esperado e foi eliminado do Mundial ao perder por 1 a 0 para o Tigres, do México.

O jogo foi um misto de ligação direta, o que não rendeu para o time brasileiro, e de oscilações entre as duas equipes. Venceu quem soube aproveitou o melhor momento e jogar para passar o tempo. A semifinal não mostrou inspiração, o Palmeiras não soube inovar e ficou pelo caminho.

Faltou ousar durante o jogo. Matar a partida enquanto tinha tempo. Não houve um destaque o Verdão. Quem poderia resolver, como Willian, Rony e Luiz Adriano, estavam pouco inspirados. Nem mesmo chute de fora da área conseguiram impressionar. A pressão pelo resultado e o nervosismo foram determinantes para o fracasso.

O momento agora é de pensar no Brasileiro. 2021 será cheio e o clube precisa reagir. Veremos os próximos capítulos.