Ponto de Opinião: Temporada 2021 começa inchada, incerta e com os erros de sempre

(Foto: Marcos Ribolli)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A temporada 2021 do futebol brasileiro começou antes mesmo de encerrar a temporada passada. Os estaduais já estão fervendo, a final da Copa do Brasil sendo disputada e mais uma vez um cenário incerto para o esporte no país.

Pelos relatos desses primeiros jogos da nova temporada, a arbitragem continua sendo um problema. São Paulo já passou por isso na estreia do Paulista, sinal de que ainda teremos muitos problemas pela frente.

A temporada continua inchada, principalmente com o atraso devido a pandemia, e o futebol segue sua sina de nunca melhorar. Ainda é preciso muito para colocar o Brasil de volta no roteiro de um bom futebol.

O que nos espera em 2021 e mais coração, mas incertezas, mais competições e um futebol desgastado. É uma pena, mas ainda não solucionamos uma coisa tão simples, mas que fica complexa na mão de muitos. Uma pena.