Presidente conta com Daniel Alves no São Paulo e diz que pendências financeiras serão resolvidas

O presidente do São Paulo Julio Casares disse contar com Daniel Alves e elogiou o jogador, após anunciar a demissão do técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva nesta segunda-feira. O executivo de futebol Raí também deixou seu cargo.

No domingo, Daniel Alves fez uma defesa pública ao antigo treinador nas redes sociais e disse que a má fase do futebol não era só culpa dele. Em suas manifestações, Daniel Alves sempre elogiou o trabalho de Fernando Diniz.

– O Daniel Alves é um grande atleta, capitão do nosso time, o camisa 10. É um grande jogador e tem contrato com o São Paulo. Nós esperamos que ele continue com a sua disposição e entrega. Ele que é um campeão internacional, um nome renomado que, para nos honrar, veste a nossa camisa. Portanto, nós contamos com ele, sim. Toda e qualquer pendência financeira existente será resolvida internamente – disse Julio Casares.

O São Paulo tem uma dívida com Daniel Alves pela sua contratação, em valores acertados no pacote da transferência (salários, direitos de imagem, luvas e direitos econômicos).

Aos 37 anos, Daniel Alves tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. O jogador era titular absoluto no time de Fernando Diniz.

Na época da contratação do treinador, em setembro de 2019, Daniel Alves foi um dos líderes do elenco, ouvidos pela antiga diretoria, que pediu o nome de Fernando Diniz. Houve uma rusga com o então coordenador Vagner Mancini, que pediu demissão na época. Hoje ele é técnico do Corinthians.

