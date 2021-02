Presidente da Tóquio 2020 decide renunciar após pressão por fala machista, diz jornal

(Foto: Getty Images)





A pressão, enfim, deverá surtir efeito. O jornal “The Japan Times” afirma que Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio, vai renunciar ao cargo nesta sexta-feira. A publicação afirma que o dirigente já tomou a decisão após a grande repercussão de falas machistas e sexistas, condenadas no país e no exterior.

Ex-primeiro-ministro, de 83 anos, disse em um encontro do Comitê Olímpico Japonês na última semana que as reuniões se arrastavam por conta da presença das mulheres. Mori, conhecido por uma série de gafes públicas, afirmou que estava "profundamente arrependido" por suas declarações em uma entrevista coletiva. Ainda assim, resolveu permanecer no cargo.

O dirigente, porém, passou a sofrer uma pressão muito grande por parte de seu partido no governo, de patrocinadores dos Jogos e da própria população, além de críticas vindas do exterior, inclusive do Comitê Olímpico Internacional.

De acordo com o jornal, que teria consultado fontes ligadas ao dirigente, Mori planeja anunciar sua intenção de renunciar em uma reunião de membros da diretoria executiva e conselheiros do comitê, marcada para esta sexta-feira. O provável substituto seria Saburo Kawabuchi, de 84 anos. Ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol, ele defendeu a seleção nas Olimpíadas de Tóquio de 1964 e é o responsável pela Vila Olímpica para os Jogos deste ano.

- Já me decidi. Vou falar com as pessoas no dia 12 – disse Mori ao jornal “Hokkoku Shimbun”.

Nesta quarta-feira, políticas japonesas se manifestaram em sessão na Câmara de Representantes contra o comentário machista do Presidente do Comitê de Tóquio 2020, nesta quarta-feira. Membros do Partido Democrático Constitucional no Japão, as mulheres vestiram jaqueta branca e uma rosa na lapela para protestar contra Yoshirō Mori.

De acordo com a Kyodo News, membros dos partidos Comunista e do Partido Democrático para o Povo também participaram do protesto e mostraram solidariedade usando rosas brancas. A vestimenta branca foi uma homenagem ao movimento sufragista nos Estados Unidos, ocorrido na década de XX.

Mais de 145 mil pessoas assinaram petição pedindo ação contra o ex-Primeiro Ministro do Japão de 83 anos até o momento. Em resposta aos comentários de Mori, inclui a a renúncia de 390 voluntários do Tóquio 2020 e uma reunião do Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio prevista na próxima semana para discutir sobre as declarações. Patrocinadores olímpicos também criticaram publicamente os comentários.

- Estamos decepcionados com os comentários recentes do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que são contrários aos valores que a Toyota respeita e apóia - disse Akio Toyoda, presidente da Toyota, um dos principais patrocinadores dos Jogos Olímpicos, à "Bloomberg".

Nesta quarta-feira, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse que não vai comparecer à reunião entre os organizadores das Olimpíadas. A repórteres no Japão, Koike afirmou que a presença na reunião “não traria nada de realmente positivo” diante dos comentários de Mori.

- Não vou comparecer porque não seria uma mensagem positiva dada a situação atual. É extremamente triste. Como líder da cidade-sede, sinto muito pelo desconforto causado a vocês em um momento em que estamos tentando criar um clima para os Jogos de Tóquio enquanto lutamos contra o novo coronavírus - disse Koike.

