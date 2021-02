Presidente eleito no América-MG, Alencar planeja anunciar diretor de futebol até o fim da semana

(Foto: Fernando Almeida / América)





Oficialmente, Alencar da Silveira Júnior será o presidente do América-MG a partir de segunda-feira, 1º de março. Mas o mandatário eleito já participa da transição há alguns dias, mirando, entre outras coisas, definir o quanto antes do novo diretor de futebol. Situação que deve ocorrer ainda nesta semana.

É o que garante o próprio Alencar. Segundo ele, o anúncio será feito por Marcus Salum, que ficará na presidência até domingo. O atual e o futuro mandatários, além de Euler Araújo, integrante do conselho de administração no próximo triênio, participam das conversas para definir o diretor de futebol.

- O Salum está conversando, o Euler está conversando, estamos conversando. Acho que na próxima quinta ou sexta-feira o nome será divulgado. Quem tem essa responsabilidade de divulgar é o nosso presidente Salum, que fica até o dia 30 (dia 28, na verdade).

O América-MG está sem diretor de futebol efetivo desde a virada do ano, quando Paulo Bracks saiu para o Internacional, onde brigará pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro até a última rodada. O time gaúcho está a dois pontos do líder Flamengo.

Atualmente, Fred Cascardo (coordenador da base) e Rafael Diniz (gerente de futebol) trabalham interinamente na função da diretoria profissional. Os dois foram responsáveis, por exemplo, por efetivar as contratações do zagueiro Ricardo Silva e do atacante Leandro Carvalho.

Klauss Câmara, ex-Cruzeiro, Grêmio e Sport está entre os nomes cogitados pelo América-MG para a função, assim como Júnior Chávare, que recentemente fez trabalhos importantes gerindo as categorias de base do Grêmio e do Atlético-MG.

