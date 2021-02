Puskás Arena, em Budapeste, receberá RB Leipzig x Liverpool pela Champions

(Foto: Getty Images)





A Uefa confirmou neste domingo que o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre RB Leipzig e Liverpool acontecerá na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

O jogo, que segue marcado para 17h (de Brasília) do próximo dia 16 de fevereiro, não poderia ser disputado na Alemanha em virtude de restrições no país no combate à Covid-19.

O governo alemão proibiu na última semana até pelo menos 17 de fevereiro a entrada de pessoas no país que chegassem de áreas afetadas pelas mutações do coronavírus, como a Inglaterra.

O mesmo problema pode acontecer com Borussia Mönchengladbach x Manchester City, marcado para 24 de fevereiro.

Em breve comunicado em sua página, a Uefa agradeceu a cooperação de RB Leipzig, Liverpool e da Federação Húngara de Futebol.

A Puskás Arena tem capacidade para mais de 65 mil torcedores, mas não poderá receber público no jogo. O estádio é uma das sedes da próxima Eurocopa.

A volta está confirmada para o dia 10 de março, em Anfield.

