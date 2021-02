RBR apresenta carro da temporada 2021 da F1, que carrega mesma pintura dos últimos anos

A RBR apresentou na manhã desta terça-feira o carro com o qual disputará a temporada 2021 de Fórmula 1. A começar pelo nome, o RB16B é uma evolução do carro de 2020 e não teve praticamente nada de novo em sua pintura. Basta ver se a evolução técnica do carro dará a Max Verstappen e Segio Pérez a possibilidade de disputar o campeonato com a dupla da Mercedes.

Segundo o chefe da equipe, Christian Horner, o RB16B carrega cerca de 60% do RB16. Os outros 40% seriam a evolução de problemas de aerodinâmica que atrapalharam Verstappen e Albon no ano passado e que serviram de lição para as melhorias do carro desse ano.

- Eu não diria que (os problemas) são exclusivos da aerodinâmica, porque essas coisas sempre funcionam em conjunto. Mas acho que fizemos um bom progresso desde 2020 e veremos quais desafios o RB16B enfrentará com as mudanças de regulamento. Mas isso é obviamente o mesmo para todas as equipes - afirma.





The charge continues 👊 Welcome, RB16B 🔥 #ChargeOn 🤘 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021



O ano de 2021 marca a saída da Honda da Fórmula 1, que se retira da categoria no fim do ano. Contudo, em acordo entre equipe e fabricante, e por causa de um congelamento de motores que vai até 2025, o time terá a capacidade técnica para seguir usando os motores japoneses sem ter de investir pesado para isso.

A atual temporada também marca a estreia de Sergio Pérez pela equipe austríaca. O mexicano chegou para substituir o tailandês Alexander Albon, que deixou a desejar após sua primeira temporada completa pela RBR.

Datas de lançamento dos carros da F1

15 de fevereiro - McLaren-Mercedes

19 de fevereiro - AlphaTauri-Honda

22 de fevereiro - Alfa Romeo-Ferrari

23 de fevereiro - RBR-Honda

26 de fevereiro - Ferrari

2 de março - Mercedes

2 de março - Alpine-Renault

3 de março - Aston Martin-Mercedes

5 de março - Williams-Mercedes

A definir - Haas-Ferrari





