RCD Mallorca anuncia parceria com a Specialized

O RCD Mallorca anunciou a Specialized como o seu mais novo patrocinador. A ideia do acordo é unir dois esportes que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas: o futebol e o ciclismo.

Como resultado deste acordo, a Specialized se tornará patrocinadora oficial do RCD Mallorca até junho de 2023. A principal empresa de ciclismo irá estampar sua marca na parte de trás do calção da equipe profissional. A marca também estará presente no Visit Mallorca Stadium, no centro de treinamento Antonio Asensio e em todos os ativos digitais do clube.

Alfonso Díaz, diretor de negócios do RCD Mallorca, enumera e destaca o que este negócio implica para o clube: "Estamos perante um acordo inovador. A união entre dois esportes, duas culturas e estilos de vida, que podem ser perfeitamente compatíveis, especialmente em Mallorca: o ciclismo e o futebol. É a união entre a Specialized, marca número 1 do ciclismo mundial, e o RCD Mallorca, clube histórico pertencente à melhor liga do mundo: a LaLiga", afirmou.

"Este acordo é fruto de uma estratégia de marca, que nós, como clube, trabalhamos há meses e que deve ser a nossa rota, pois queremos fazer parceria com marcas líderes, disruptivas e inovadoras, com as quais podemos compartilhar os seguintes valores: persistência, esforço, excelência e compromisso com o meio ambiente", continua Díaz.

"A Specialized é o reflexo fiel de tudo isso e este acordo é o início de uma relação que nos anima por começar a desenvolver juntos no melhor lugar possível, a ilha de Mallorca, um destino de esporte e natureza, um local de ciclismo por excelência", prossegue o diretor.

Já o Diretor Geral da Specialized Iberia, Alberto Crespo, destaca que "É a primeira vez que fazemos algo do tipo e pensamos que o RCD Mallorca é o único clube com o qual isso seria possível, pois engloba valores comuns em um momento que certamente nos ajudará a levar o ciclismo a um público mais amplo e diversificado. Mallorca representa um ponto de encontro, um destino de ciclismo. A conexão e a motivação são ótimas desde o primeiro minuto e estamos ansiosos para, por meio desta parceria, explorar juntos um mundo de oportunidades".