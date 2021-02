Reis e Rainhas do Drible reúne Falcão, Thiago Galhardo e Amandinha ao vivo na manhã de domingo, 28

(Foto: Rodrigo Dod / Savaget)





A sexta edição do Reis e Rainhas do Drible, evento do mais puro futebol arte, em que um drible vale o dobro de pontuação em relação os gols marcados, será realizada na manhã de domingo (28), em São Bernardo do Campo (SP). Com transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, na programação do Esporte Espetacular, a disputa reunirá grandes nomes do esporte nacional, como Falcão, Amandinha, Thiago Galhardo, entre outros.

Vencedor nas cinco edições anteriores, o Rei do Futsal, Falcão, terá ao seu lado o ex-jogador Danilo, com passagens vitoriosas por São Paulo e Corinthians, o praticante de futebol freestyle Adonias, único tetracampeão da disputa, a campeã mundial de futvôlei e de futmesa, Natalia Guitler, e o goleiro Careca, do Corinthians Futsal.

"Será um prazer disputar outra vez o Reis e Rainhas do Drible, com a estreia da participação feminina. É sempre uma diversão estar reunido com os amigos e amigas dentro de quadra, para fazer o que a gente mais gosta. Embora seja uma disputa descontraída em que o show é feito para o público, a ideia é sempre de tentar fazer dribles desconcertantes, gols bonitos e, se tudo der certo, levantar os dois troféus, o de campeão por equipe o de Rei do Drible", comenta Falcão.

Do outro lado da quadra estará o atacante do Internacional, Thiago Galhardo, em equipe comandada pela craque Amandinha, eleita sete vezes a melhor do mundo no futsal. O goleiro Lavoisier, ex-atleta profissional de futsal, com diversos títulos na carreira e passagem pela seleção brasileira, Diego Oliveira, o principal nome do futebol freestyle brasileiro, e Vassoura, brasileiro que foi naturalizado pelo Azerbaijão, país que joga atualmente, onde já disputou o Mundial de Futsal, completam o time.

Formato do evento

O Reis e Rainhas do Drible é realizado em uma quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato é o 4 x 4, com três jogadores na linha e um goleiro, em dois tempos de 10 minutos, com cronômetro parado. O evento une as características do futsal, com futebol de campo e o futebol freestyle. Alguns dribles tradicionais, como caneta, meia-lua e chapéu, por exemplo, valem o dobro de pontos em relação a um gol.

A competição pode ser definida quando estiver em seus momentos finais com uma regra válida desde a segunda edição: o jogador que conseguir realizar o drible e fazer o gol na mesma jogada terá uma bonificação e este "combo" valerá quatro pontos. Há ainda os desafios individuais, em que um atleta escolhe um adversário para o drible homem contra homem. As faltas, caso aconteçam, são cobradas sempre no estilo shoot out, ou seja, o jogador vai de encontro ao goleiro adversário com o objetivo de driblá-lo para fazer o gol.

Evento com transmissão ao vivo e sem público - A sexta edição do Reis e Rainhas do Drible, com transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, faz parte da programação do Esporte Espetacular e, excepcionalmente, não terá presença de público neste ano, devido a pandemia da Covid-19.

O Reis e Rainhas do Drible 2021 tem os patrocínios de Rexona, Piracanjuba, Dorflex, Nissan, Atlhetica Nutrition, PlayStation, Sabesp, e conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Hummel, Squaadra Pisos Esportivos e Twin Towers Flat. A realização do evento é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.