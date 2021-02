São Paulo ganha tempo, e Crespo terá calma para conhecer elenco e montar time no Paulistão

A vitória do São Paulo sobre o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, deu tempo ao técnico Hernán Crespo, que agora terá um pouco mais de calma para conhecer seus jogadores durante o início do Campeonato Paulista.

Com a quarta colocação no Brasileiro, o São Paulo se classificou para a fase de grupos da Libertadores e só vai estrear no torneio continental em abril – a primeira rodada está prevista para a semana do dia 21.

A situação seria diferente caso tivesse que disputar a segunda fase da competição, em que jogaria um mata-mata já no dia 9 de março – e com o risco de sofrer uma eliminação precoce no início do trabalho.

Assim, Crespo terá toda sua atenção nas próximas semanas no Paulista, que começa no domingo, com o duelo contra o Botafogo-SP, no Morumbi, às 19h.

Por causa da incomum temporada de 2020, afetada pela pandemia de Covid-19, 2021 começará sem pré-temporada e apenas três dias depois do fim do Brasileiro. Crespo acompanhou a reta final do nacional como observador e só na sexta-feira realizou sua primeira atividade em campo com o elenco.

Com o clube em difícil situação financeira, ele herda um grupo de atletas com poucas mudanças: tem, como reforço, o atacante Bruno Rodrigues, mas perdeu o lateral Juanfran, que não renovou contrato.

Esse elenco sofreu na reta final do Brasileiro, campeonato em que até o final de 2020 liderava e era tido como favorito – eram sete pontos de vantagem sobre o vice-líder. Nos últimos dois meses, porém, foram só duas vitórias, numa crise que derrubou o antigo treinador, Fernando Diniz, tirou a equipe da briga pela taça e gerou grande desconfiança no CT da Barra Funda.

Crespo também terá o retorno de jogadores que estavam emprestados, e pelo menos dois deles, Hudson e Shaylon, devem receber maior atenção.

Há também o caso de Rojas, que, por causa de lesões no joelho, passou os últimos dois anos em recuperação e só voltou a jogar na penúltima rodada do Brasileiro. Ele terá o contrato estendido até o fim do Paulista por uma chance de convencer a comissão técnica a permanecer.

O clima de laboratório no Paulista é minimizado, porém, pelas palavras de Crespo e pelo jejum de títulos do clube, que já chega ao nono ano:

– Não há muitas opções. A pandemia nos deixou atados. A verdade, a situação real não tem pré-temporada, tempo. Me parece que pensar em testar jogadores no Paulistão não parece correto, por respeito ao Paulistão e ao São Paulo. O São Paulo tem que jogar para ganhar os torneios.

Com a estreia pela Libertadores adiada para o abril, o São Paulo jogará quase toda a primeira fase do Paulista sem ter que dividir atenção com outro torneio. Segundo a tabela atual do estadual, só as duas últimas rodadas, marcadas para 18 e 25 de abril, trombariam com o calendário da Libertadores – cujo sorteio para definição dos grupos só será realizado em 16 de abril.

Globo Esporte