São Paulo vê valores inviáveis por Michael, do Flamengo, e descarta nome após análise

Ainda faltam duas rodadas para o fim do Brasileirão, mas o mercado do futebol para 2021 já está aquecido. E isso vale também para dois dos três candidatos ao título.

Pouco aproveitado no Flamengo, Michael entrou na mira do São Paulo de Hernán Crespo para a próxima temporada. O desejo, por sua vez, esbarrou na primeira busca de informações: o clube carioca prefere vender, recusou recentemente uma oferta de R$ 8 mi por empréstimo ao Al Ain (EAU) e olha com o carinho para os dólares do Oriente Médio.

Com orçamento enxuto, o São Paulo deu um passo atrás e logo entendeu que o ex-jogador do Goiás não seria viável. O desejo em um primeiro momento era justamente de um empréstimo, o que não passa pela cabeça do Flamengo no momento. Opção de velocidade e drible pelos lados do campo, Michael foi a revelação do Brasileirão de 2019 e negociado com o clube rubro-negro por 7.5 milhões de euros (80% dos direitos).

No fim de janeiro, o Al Ain, dos Emirados Árabes, negociou o empréstimo do atacante de 24 anos por seis meses. O desejo era pagar 1.25 mi de euros (R$ 8.1 mi) à vista e valor de compra fixado em 12 mi de euros (R$ 78 mi) ao término. O Flamengo bateu o pé de que só liberaria por 1.5 mi de euros (R$ 10 mi) e a conversa foi interrompida pelo fechamento da janela.

A percepção da diretoria carioca é de que Michael é visto com bons olhos no Oriente Médio e tem chances de devolver o investimento nas próximas janelas. No Flamengo, o atacante disputou 43 jogos na temporada 2020 e marcou quatro gols.

