Sicredi amplia investimentos no esporte e fecha com Guarani e Ponte Preta

A Ponte Preta e o Guarani têm um novo patrocinador: o Sicredi - instituição financeira cooperativa com mais de 4,8 milhões de associados em todo o país - acaba de fechar acordo com os dois principais times de futebol de Campinas (SP), por meio da cooperativa Sicredi Iguaçu PR/SC/SC, que atua na cidade.

Os contratos de patrocínio são para a temporada 2021 e seguem até o dia 31 de dezembro. “O Sicredi está consolidando a sua atuação em Campinas e estamos muito felizes em apoiar os dois times da cidade. Ponte Preta e Guarani têm uma história marcante no futebol e estão no coração dos moradores”, comenta o presidente da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, Lotario Luiz Dierings.

Nos últimos anos, o Sicredi vem consolidando o apoio ao esporte. Em 2020, a instituição financeira cooperativa renovou contrato com a Federação Paulista de Futebol para a edição 2021 do Paulistão Sicredi - tanto da Série A1, quanto da A2 (divisão de acesso). Desde 2019, o Sicredi é o “tittle sponsor” do principal torneio estadual do País.

“Acreditamos no poder do esporte e na força de times tradicionais do interior paulista. Incentivar e patrocinar as equipes reforça nosso propósito de colaboração, ajuda mútua e desenvolvimento das comunidades onde atuamos", destaca o presidente.

Apoio ao basquete

A Sicredi Iguaçu PR/SC/SP anunciou também a renovação do patrocínio ao time feminino Vera Cruz Basquete. A parceria com a equipe começou em 2020 e segue na temporada 2021. “No ano passado tivemos a paralisação dos jogos por conta da pandemia do novo coronavírus. Percebemos a força das jogadoras que, mesmo longe das quadras, se dedicaram para manter os treinamentos em casa. Temos certeza que em 2021 teremos grandes jogos e estamos felizes em continuar fazendo parte da história do Vera Cruz Basquete”, finaliza Dierings.