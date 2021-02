Stock Car anuncia novo CEO para a temporada

(Foto: Bruno van Enck)



Por Redação Blog do Esporte





A Vicar, promotora da Stock Car e Stock Light, anunciou nesta segunda-feira (1º) que Fernando Julianelli assumirá o cargo de CEO da empresa a partir de fevereiro. Ele assumirá o cargo deixado por Carlos Col, que estará agora no conselho consultivo, dedicando-se às áreas técnicas e desportiva.

“Cheguei à Vicar em outubro bastante entusiasmado com a missão que teria pela frente, como VP Comercial e Marketing. E agora só posso dizer que é uma honra assumir a posição de CEO da Vicar, tendo categorias como a Stock Car e a Stock Light no portfólio. E continuar contando com o Col ao meu lado é uma configuração perfeita para seguirmos adiante com o excelente trabalho que foi executado nestes anos da gestão dele”, diz Julianelli. “Em poucos meses, já realizamos muitas coisas juntos. E em 2021 vamos ampliar as bases que lançamos. É um grande desafio, mas a Vicar tem um time à altura”, disse o novo CEO da Stock Car.

Fernando Julianelli está envolvido com o automobilismo desde os 12 anos de idade. Passou por cargos em grandes agências de publicidade e empresas do setor automotivo. Foi piloto, dono de equipe, empresário do segmento de marketing esportivo, patrocinador e promotor de grandes eventos como XGames, GT3, Copa Clio, Mitsubishi Cup, entre outros.

Calendário

A Stock Car tem data para iniciar no dia 28/03, no Autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul. Confira o calendário completo:

28/03 – Velopark

24/04 – Londrina

16/05 – Interlagos

20/06 – Goiânia

11/07 – Cascavel

22/08 – Curitiba

19/09 – Santa Cruz do Sul

24/10 – Velocitá

21/11 – Goiânia

12/12 – A definir