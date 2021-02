Stock Car: Grupo Açotubo fecha patrocínio com piloto Júlio Campos

Júlio Campos passa a contar com o patrocínio do Grupo Açotubo, na temporada 2021 da Stock Car, onde estampará a marca da empresa do ramo siderúrgico no uniforme, nas laterais traseiras do carro #04 e participará de ações nas redes sociais, entre outras.

"Estou muito feliz com a parceria da Açotubo, que só vem confirmar o bom trabalho que estamos fazendo. Temos um projeto a longo prazo e isso é muito importante num patrocínio esportivo. A empresa vem fortalecer ainda mais nossa participação na Stock Car e são muito importantes para o automobilismo, pois o esporte é uma ótima ferramenta de marketing e relacionamento", destacou o paranaense.

Essa será a estreia da Açotubo, no maior campeonato de automobilismo do país: “Estamos animados com essa parceria. A ideia é proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, que poderão (caso as autoridades sanitárias permitam) assistir às corridas nos hospitality centers que serão montados nas principais etapas e terão contato com um ambiente positivo e fascinante, que transmite valores como perseverança, disciplina, coragem, trabalho em equipe, entre tantos outros”, explicou Anapaula Sarmento, Gerente de Marketing do Grupo Açotubo.