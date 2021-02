The Weeknd gastou mais de R$ 38 milhões para show do intervalo do Super Bowl

O astro The Weeknd será o responsável em 2021 por um dos shows mais aguardados no mundo todos os anos: o do intervalo do Super Bowl. E o astro canadense não está economizando para dar um grande show. Segundo o artista, ele já desembolsou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual) para a estrutura da sua atuação.

- Estamos realmente focados em atingir os fãs que estarão em casa e fazer da nossa performance uma experiência cinematográfica. Queremos fazer isso com o Super Bowl – disse, em entrevista ao site “Billboard”

O empresário do cantor afirmou que o investimento feito do próprio bolso no show se justifica porque sempre foi um sonho ser atração do Super Bowl.

- Sempre esteve em nossa lista de objetivos, mas veio mais rápido do que o esperado - disse Amir 'Cash' Esmailia

O Super Bowl será disputado no dia 7 de fevereiro no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida. O atual campeão Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e o Tampa Bay Buccaneers da lenda Tom Brady disputarão o título da NFL a partir das 20h30. O ge acompanha o Super Bowl LV em tempo real!

Globo Esporte