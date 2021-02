Tour de France visitará 14 países em 2021

A organização do L'Étape do Tour de France divulgou, nesta terça-feira (16), o calendário de provas amadoras pelo mundo e o Brasil terá duas edições na temporada 2021. A maior prova de ciclismo amador do planeta visitará o no Rio de Janeiro (RJ), em 27 de junho, e Campos do Jordão (SP), em 26 de setembro.

Os ciclistas terão a oportunidade de pedalar em 14 países com rotas desenhadas por especialistas do Tour de France, incluindo os desafios de Rei da Montanha e Sprint Challenge. Além do Brasil, a prova será realizada na Austrália (duas), Colômbia, China, Espanha, Eslováquia, França, Indonésia, Malásia, México (três), República Tcheca, Rússia, Suíça e Tailândia.

Por meio de uma parceria entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, a prova chegou ao Brasil em 2015 e é um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão (SP), onde realizou a prova nos últimos três anos.

''É uma prova muito bem organizada em todos os cantos do mundo. No Brasil, em especial, buscamos excelência em todos os processos, desde a inscrição, village, segurança na estrada e pós-prova. Os seis anos de know-how mais a bagagem da nossa equipe técnica fazem da edição brasileira uma das mais elogiadas pelos organizadores na A.S.O, na França'', disse Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador do L'Étape Brasil.

Datas

🇦🇺 Austrália - 20/03

🇲🇽 México (Acapulco) - 08/05

🇨🇿 República Tcheca - 05/06

🇲🇽 Mexico - 20/06

🇧🇷 Rio de Janeiro - 27/06

🇫🇷 França - 04/07

🇷🇺 Rússia - julho/agosto

🇸🇰 Eslováquia - agosto

🇨🇭 Suíça - 12/09

🇮🇩 Indonésia - 12/09

🇧🇷 Campos do Jordão - 26/09

🇲🇽 México (La Paz) - 31/10

🇦🇺 Austrália - dezembro -

🇪🇸 Espanha, 🇨🇳 China, 🇹🇭 Thailandia, 🇨🇴 Colômbia, 🇲🇾 Malásia - TBC





L'Étape Rio

O Rio de Janeiro (RJ), que sediou a Olimpíada de 2016, é o destino mais recente do Tour de France, que adotará todas as medidas de segurança no combate ao COVID-19.

Prevista para os dias 25 e 27 de junho deste ano, o L'Étape Rio será a prova de estreia fora de São Paulo. A etapa terá como sede a Marina da Glória, com percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros pela orla carioca.

Na versão completa da prova, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes, e logo depois retornarão a Marina da Glória para cruzarem a linha de chegada.

A largada ocorrerá às 6 horas do dia 27 de junho de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência.

Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.

Todos os protocolos de segurança a saúde publica por conta da pandemia de COVID-19 serão respeitados durante a prova.

As inscrições para o L'Étape Rio podem ser feitas através do site www.letaperio.com.br.