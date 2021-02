World Surf League confirma programação para a etapa australiana do Championship Tour

A World Surf League (WSL) confirmou a programação atualizada para a etapa australiana do Championship Tour (CT), com o anúncio de três próximos eventos em North Narrabeen (NSW), Margaret River (WA) e Rottnest Island (WA). A WSL também anunciou o cancelamento do evento 2021 Corona Open Gold Coast apresentado por Billabong e Rip Curl Pro Bells Beach.

Perna Australiana de 2021 da WSL Championship Tour*:

* Todas as etapas e datas do tour estão sujeitas a alterações devido às restrições aplicáveis relacionadas à COVID-19, incluindo restrições globais de viagem.

Rip Curl Newcastle Cup apresentado por Corona: de 1º – 11 de abril

Rip Curl Narrabeen Classic apresentado por Corona: de 16 – 26 de abril

Boost Mobile Margaret River Pro apresentado por Corona: 2 -12 de maio

Rip Curl Rottnest Search apresentado por Corona: 16 – 26 de maio

A WSL concentrará seus eventos australianos do CT em New South Wales e Western Australia, após bolhas de quarentena serem pré-aprovadas. A WSL não conseguiu atingir essas bolhas em Victoria e Queensland no curto espaço de tempo necessário, mas conseguiu na Austrália Ocidental, por isso, serão realizados dois eventos em cada estado, com a frota de atletas internacionais chegando em New South Wales.

"A WSL está muito animada com o retorno do CT à Austrália em 2021, com a adição de um evento extra", disse o gerente geral da WSL APAC, Andrew Stark. "Este ano, a perna Australiana do CT está muito diferente da que estamos acostumados, devido à COVID-19, com a adição de três novas paradas. Embora seja genuinamente decepcionante perder locais como Bells Beach e Snapper Rocks este ano, estamos felizes em adicionar Newcastle, North Narrabeen e Rottnest Island à programação. Gostaríamos de agradecer sinceramente a todos os nossos parceiros por sua paciência, compreensão e apoio durante este momento extremamente difícil. A WSL mal pode esperar para retomar o tour e realizar eventos épicos e seguros para nossos atletas, fãs e parceiros na Austrália", acrescentou.

Na semana passada, a WSL anunciou o acordo com o governo de New South Wales, que fará com que todos os competidores internacionais embarquem em um voo fretado em Los Angeles, que pousará em Sydney. Uma vez na Austrália, todos os atletas que viajam e a equipe de apoio passarão pela quarentena obrigatória de 14 dias no hotel e devem receber uma autorização médica das autoridades de saúde pública antes de entrar na comunidade em geral e se preparar para a competição em Newcastle. O governo não está financiando a quarentena.

A WSL implementará um plano de saúde e segurança COVID-19 robusto e completo para cada evento durante a etapa australiana do CT, de acordo com as orientações federais e estaduais. O plano de saúde e segurança da WSL inclui medidas de distanciamento físico, verificações de temperatura, limpeza aprimorada de alto toque no local do evento, procedimentos de rastreamento de contato, estações de desinfetante em todo o local do evento e pessoal mínimo no local.

Três novas paradas adicionadas ao tour do campeonato de 2021

Juntando-se a Margaret River na elite do CT, haverá três novas paradas do CT em New South Wales e na Austrália Ocidental. A parada de abertura da perna australiana verá o Championship Tour ir para o centro de surfe profissional de Merewether Beach, em Newcastle, continuando com mais de 35 anos de história do surfe profissional nesta icônica cidade australiana.

Seguindo Newcastle, o CT seguirá para o Sul, para as praias do norte de Sydney até North Narrabeen. Assim como Newcastle, North Narrabeen tem uma linhagem rica de surfe, produzindo alguns dos maiores nomes do esporte. Lar de lendas como Simon Anderson, Nathan Hedge, Laura Enever e Damien Hardman, para citar alguns, as esquerdas de alto desempenho de North Narra sediaram dezenas de eventos profissionais nas últimas quatro décadas com o Rip Curl Narrabeen Classic apresentado por Corona CT, sendo o primeiro evento desde o Campeonato Mundial Junior há mais de uma década.

"Narrabeen é uma das praias de surfe mais icônicas da Austrália e queremos garantir que a comunidade aproveite ao máximo os benefícios recreativos, turísticos e econômicos que o surfe oferece", disse o vice-primeiro-ministro de New South Wales, John Barilaro. "Os impactos da COVID-19 atingiram fortemente as Praias do Norte, com bloqueios forçados no natal do ano passado, e nosso apoio a este evento vai estimular a economia local e mostrar Narrabeen como um destino de surf e turismo de classe mundial”.

"Este tour de campeonato altamente cobiçado trará os dólares do turismo tão necessários para as lojas, restaurantes e acomodações locais aqui em Narrabeen e arredores, ajudando a reconstruir nossa economia após um ano muito difícil para muitas empresas locais", disse Rob Stokes, membro da Pittwater. "Estou emocionado em ver este evento espetacular chegando às nossas costas, aumentando nosso perfil no cenário global e incentivando um sentimento de orgulho em nossa comunidade.

"Esta é uma grande oportunidade de mostrar as Northern Beaches no cenário mundial por 11 dias", disse o prefeito de Northern Beaches, Michael Regan. "A WSL se encaixa perfeitamente no estilo de vida do qual temos muito orgulho em nossa comunidade costeira. Isso trará atividades econômicas e empregos muito necessários para as empresas locais".

"Há mais de 20 anos não realizamos um evento do tour mundial nas Praias do Norte e será ótimo para os surfistas, principalmente os grommets (como são chamadas as crianças surfistas), ver os melhores surfistas do mundo competindo em Narrabeen, a onda mais consistente de Sydney”, disse a lenda local e duas vezes campeão do mundo, Damien Hardman. "Após o impacto e as Praias do Norte serem forçadas a um bloqueio devido ao COVID, durante o movimentado período de Natal, este evento não poderia vir em melhor hora para muitas empresas."

O terceiro evento da perna australiana é mais familiar para os competidores e fãs do surf, Margaret River, onde a competição retorna às águas fortes e brutas do sudoeste da Austrália Ocidental. Os competidores serão testados como sempre em um dos eventos mais diversos, com Main Break e The Box, que estarão em jogo na janela do evento.

"A Boost Mobile está na maior rede móvel da Austrália e tem apoiado atletas e surfistas profissionais em vários níveis nos últimos 20 anos", afirma o gerente geral da Boost Mobile, Jason Haynes. "Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria com a WSL e como naming rights para o Boost Mobile Margaret River Pro em WA. A área de Margaret River produz ondas de classe mundial e a WSL produz uma transmissão excepcional, portanto, apesar do potencial limitado de fãs no local, a equipe da WSL colocará os fãs no assento perfeito para assistir a toda a competição, drama e ação se desenrolar.

A reserva natural imaculada da Ilha Rottnest sediará a 4ª etapa do Australian Championship Tour. A ilha fica na costa da capital da Austrália Ocidental, Perth, e seus intervalos são alguns dos mais consistentes do estado. Strickland Bay, onde acontecerá o evento, é predominantemente à esquerda e é considerada uma das melhores ondas do sudoeste da Austrália Ocidental.

"Este é um resultado fantástico para a Austrália Ocidental e demonstra como são grandes as oportunidades de surfe em todo o nosso estado", afirma o Ministro do Turismo de WA, Paul Papalia. "Os telespectadores internacionais e nacionais poderão ver como é imaculado o ambiente marinho em torno da Ilha Rottnest e ter uma amostra do que torna esta ilha tão especial. Os competidores da World Surf League também poderão encontrar o animal mais feliz do mundo, a quokka, e experimentar, em primeira mão, o ambiente único de Rottnest. O governo de McGowan está muito satisfeito por poder apoiar esta nova etapa do calendário australiano após nossa obtenção do Margaret River Pro até pelo menos 2024. "

"Este evento único representa outra oportunidade real para um surfista feminino e masculino da WA competir no mais alto nível possível no surf", disse o CEO do Surfing WA, Mark Lane. "Bronte MacAuley e Jack Robinson são exemplos de surfistas WA que tiveram uma oportunidade semelhante por meio de posições Wild Card no passado - e deram o passo com sucesso para ganhar legitimamente uma posição de tempo integral no World Championship Tour".

Embora Rottnest Island permaneça aberto para visitantes durante a realização do evento, espectadores não serão permitidos em Strickland Bay porque é um evento apenas transmitido.

Rip Curl obtém direitos de nomenclatura para três novos eventos da etapa australiana

A icônica marca de surfe Rip Curl embarcou em três dos quatro eventos como patrocinadora de naming rights, em Newcastle, North Narrabeen e Rottnest Island, continuando seu longo e generoso apoio ao surfe profissional.

"Quando a WSL nos disse que tinha três eventos alternativos do World Tour para patrocinar depois que o Rip Curl Pro em Bells Beach foi cancelado, devido ao COVID-19, fizemos o que era natural e nos envolvemos", disse o fundador da Rip Curl e a lenda do surf profissional Doug Claw Warbrick. O ex-juiz da WSL, competidor e membro do conselho vê isso como uma grande oportunidade para manter o surfe profissional rolando.

"Newcastle, Narrabeen e Margaret River têm uma longa história de surf profissional; Rottnest Island nos deu a chance de trazer de volta o Rip Curl Search, e o campeão Gabe Medina venceu em San Francisco há uma década. The Cup, The Classic, The Masters e The Search. É um ótimo Quaddie! Parabéns ao WSL. Eles estão trabalhando muito para manter o Tour vivo e temos o privilégio de estar a bordo. Adoramos ver os melhores surfistas do mundo surfando em grandes ondas. "

Corona Open Gold Coast pres. por Billabong cancelado

A WSL também confirmou o infeliz cancelamento do Corona Open Gold Coast, apresentado pela Billabong, em Snapper Rocks. A difícil decisão de cancelar o evento em 2021 se deve aos problemas em andamento, em função dos múltiplos riscos associados a medidas repentinas de saúde pública em reação ao COVID-19, como bloqueios, restrições de fronteira estaduais e cancelamentos de eventos. Sem uma bolha pré-aprovada para entrar no estado em meio ao fechamento de uma fronteira estadual, o risco para o evento e para a WSL era grande demais.

Apesar do cancelamento, um agradecimento especial aos nossos parceiros de longa data na Corona, que temos o prazer de anunciar que virá como o parceiro de apresentação de todas as quatro paradas CT da Austrália. A série de vídeos sociais ‘Corona Lay Days’ continuará em todos os quatro locais, dando aos nossos fãs uma visão dos bastidores sobre o que nossos atletas de CT estão fazendo quando a competição é encerrada e os dias Corona Lay estão no ar.